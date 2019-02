Rząd Włoch oświadczył, że popiera dążenia narodu wenezuelskiego do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich. W wydanej nocie gabinet Giuseppe Contego zaapelował o natychmiastowe dostarczenie pomocy humanitarnej dla ludności.

Włoski rząd popiera przeprowadzenie wyborów w Wenezueli / PAP/EPA/Bienvenido Velasco /

Włochy są jednym z nielicznych największych krajów UE, które nie uznały lidera opozycji Juana Guaido jako tymczasowego prezydenta Wenezueli.

Po wystosowanym w poniedziałek przez Guaido apelu do rządu Włoch o uznanie jego tymczasowej prezydentury, władze w Rzymie oświadczyły: Włochy popierają pragnienie narodu wenezuelskiego, by w szybkim tempie odbyły się nowe, wolne i transparentne wybory prezydenckie, w drodze pokojowego i demokratycznego procesu, przy poszanowaniu zasady samostanowienia.



Konieczna jest natychmiastowa interwencja, by złagodzić cierpienia ludności i umożliwić bezzwłoczny dostęp do pomocy humanitarnej - ogłosił włoski rząd. Zaapelował o zagwarantowanie obywatelom bezpieczeństwa poprzez powstrzymanie się od wszelkich form przemocy i o zapewnienie prawa do wolnego i pokojowego manifestowania swego niezadowolenia i protestu; "bez jakiegokolwiek przymusu" - dodano.



Włochy zapewniły ponadto, że będą aktywnie uczestniczyć w pracach międzynarodowej grupy kontaktowej w sprawie Wenezueli począwszy od pierwszego spotkania z Montevideo w Urugwaju 7 lutego.



Wcześniej prezydent Włoch Sergio Mattarella zaapelował do włoskiego rządu o poczucie odpowiedzialności i jasność w sprawie Wenezueli "zgodnie z linią podzielaną przez sojuszników i europejskich partnerów".