Rząd Meloni reaguje po rozruchach: więcej wojska w mieście

RMF24

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Włoski rząd zamierza skierować do Mediolanu dodatkowych 500 żołnierzy po weekendowych zamieszkach, podczas których doszło do starć z policją, dewastacji i rabunków. Jak podaje wtorkowa włoska prasa, decyzję jako pierwszy ogłosił wicepremier i lider Ligi Matteo Salvini.

We wtorek gabinet Giorgii Meloni ma zająć się dekretem, który dziennik „La Repubblica” określa jako zdecydowaną reakcję władz na przemoc. Salvini poinformował w poniedziałek na platformie X, że zwiększenie obecności wojska w Mediolanie jest sukcesem jego ugrupowania.

Według mediów rząd obawia się kolejnych zamieszek w stolicy Lombardii. W trakcie ostatnich rozruchów atakowano funkcjonariuszy, niszczono mienie i plądrowano sklepy. Zatrzymano ponad 270 osób, z których większość była niepełnoletnia.

Zniszczona witryna w Mediolanie (fot. PAOLO SALMOIRAGO) / PAP/EPA

Żołnierze wysłani do miasta mają otrzymać uprawnienia zbliżone do policyjnych, w tym możliwość zatrzymywania osób przyłapanych na popełnianiu przestępstwa.

Projekt dekretu przewiduje również możliwość prewencyjnego zatrzymania – na maksymalnie 24 godziny – także osób nieletnich. Ma to dotyczyć sytuacji, w których istnieją uzasadnione podstawy, by uznać, że zachowanie danej osoby stwarza rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W przypadku zatrzymania osoby poniżej 18. roku życia policja będzie musiała natychmiast zawiadomić prokuratora ds. nieletnich oraz rodziców. Po zwolnieniu nastolatek ma zostać przekazany pod ich opiekę.