Rząd Japonii opublikował nowe wytyczne dotyczące polityki gospodarczej. Zawierają one zalecenia, aby firmy zezwalały swoim pracownikom na pracę cztery dni w tygodniu, zamiast popularnych do tej pory pięciu. Ma to, według władz, poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym Japończyków.

