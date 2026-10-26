„Rozwiać plotki” o stanie zdrowia Xi. W Chinach ruszyło plenum Partii Komunistycznej

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W Pekinie rozpoczęło się czterodniowe, zamknięte posiedzenie najwyższych władz Komunistycznej Partii Chin. Oficjalnie spotkanie koncentruje się na zaostrzeniu zasad samodyscypliny partyjnej i walce z korupcją. Nieoficjalnie celem jest też pokazanie, że Xi Jinping nadaje się do rządzenia, a także rozwianie plotek o jego stanie zdrowia – komentuje Kerry Brown, dyrektor Lau China Institute w londyńskim King's College.

Spotkanie najwyższych rangą członków partii na Centralny Komitet Komunistycznej Partii Chin potrwa cztery dni. Jest to piąte takie zgromadzenie obecnego składu Komitetu, powołanego w 2022 roku – podaje Reuters. Głównym celem obrad jest przyjęcie konkretnych rozwiązań dotyczących „pełnej i rygorystycznej samodyscypliny partii”.

Korupcja jednym z najważniejszych punktów

Prezydent Xi Jinping w trakcie plenum przedstawi projekt dokumentu, który – jak podaje agencja Xinhua – odnosi się do kluczowych wyzwań stojących przed partią: zwiększenia zdolności do rządzenia, przeciwdziałania samozadowoleniu oraz kontynuowania walki z korupcją. To właśnie walka z łapownictwem jest jednym z najważniejszych elementów polityki Xi Jinpinga od początku sprawowania władzy.

W komentarzach do projektu dokumentu podkreślono, że realizacja kluczowych decyzji i planów Centralnego Komitetu nie może pozostać jedynie pustosłowiem. „Konieczne jest zarówno dopracowanie zasad i regulacji instytucjonalnych, ​aby załatać luki i wzmocnić zabezpieczenia, jak i zapewnienie ich skutecznej realizacji” – podaje Xinhua. Ma to przełożyć się na większą przewidywalność i stabilność zarówno w polityce, jak i gospodarce.

Xi Jinping umacnia swoją pozycję

Obecne plenum może być ostatnim dużym partyjnym zgromadzeniem przed planowanymi na 2027 rok zmianami kadrowymi. Prawdopodobnie Xi Jinping zostanie wybrany na sekretarza generalnego po raz czwarty. To byłoby wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Chin.

Plenum ukaże Xi jako sprawującego kontrolę i zdolnego do kontynuowania swoich rządów. Najprawdopodobniej wszystko będzie skupione wokół niego, by rozwiać wszelkie plotki lub wątpliwości dotyczące jego stanu zdrowia i zdolności do dalszego pełnienia funkcji – komentuje Kerry Brown, dyrektor Lau China Institute w londyńskim King's College.

Według niego, ponieważ najważniejsze decyzje polityczne zostały już podjęte podczas wcześniejszych spotkań, obecne plenum ma przede wszystkim wymiar wizerunkowy. Będzie to spotkanie, podczas którego wizerunek będzie miał znaczenie równie duże, jeśli nie większe, niż treść – dodaje Brown.

Pogłoski o problemach zdrowotnych przywódcy Chin pojawiły się po nagraniu z rozpoczęcia obrad grupy BRICS w Nowym Delhi, które odbyły się we wrześniu. W pewnym momencie premier Indii Narendra Modi przerwał wystąpienie i, patrząc w stronę Xi Jinpinga, zapytał: „Czy wszystko w porządku?”. Choć pytanie miało dotyczyć słuchawek, w internecie zaczęły się mnożyć teorie o zasłabnięciu chińskiego lidera.

Później „The Wall Street Journal” podał, że w trakcie wizyty w USA chińscy urzędnicy domagali się, aby pomiędzy planowane spotkania i wystąpienia wpleść bardzo długie przerwy na odpoczynek. Prośby Pekinu dotyczyły też zapewnienia prywatnego pokoju dla Xi w Białym Domu, w którym przywódca mógłby odpoczywać. Dostęp do niego miała wyłącznie jego żona, Peng Liyuan. Zrezygnowano również z roboczego lunchu Xi i Donalda Trumpa, który miał się odbyć 24 września.

Czystki w wojsku i administracji

Xi Jinping w ostatnich latach nadzorował kampanię antykorupcyjną, która doprowadziła do usunięcia setek wysokich urzędników oraz najwyższych rangą generałów, w tym dawnych sojuszników prezydenta. Chociaż krytycy twierdzą, że czystki – zwłaszcza te skierowane przeciwko najwyższym rangą członkom sił zbrojnych – działają destabilizująco i osłabiają gotowość bojową, partia przedstawia tę działania jako niezbędne, twierdząc, że wojsko musi przejść odrodzenie niczym feniks oraz „zanurzyć się w płomieniach i zostać na nowo wykute”. Komunistyczna Partia Chin twierdzi, że takie zabiegi tworzą również bardziej przejrzyste środowisko dla współpracy międzynarodowej, ponieważ pokazują, że w Chinach zasługi i praworządność przeważają nad koneksjami i łapówkarstwem.