Prezydent USA Joe Biden będzie w czwartek rozmawiał telefonicznie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Przywódcy poruszą kilka tematów, w tym nadchodzące rokowania dyplomatyczne z Rosją - poinformował w komunikacie Biały Dom.

Prezydent Biden w czwartek będzie rozmawiać z Putinem / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Poprzednio obaj liderzy rozmawiali w formacie wideokonferencji, przez ponad dwie godziny, 7 grudnia.

Biden kwestię rozmów z prezydentem Rosji konsultował wcześniej z przywódcami w Europie - poinformowała rzeczniczka rady bezpieczeństwa narodowego Białego Domu.



CNN podaje, że rozmowa, która odbędzie się na życzenie strony rosyjskiej, będzie dotyczyła m.in. Ukrainy.



Spotkania i negocjacje dyplomatów Rosji i USA w tej sprawie oraz na temat szerzej pojętych kwestii bezpieczeństwa rozpoczną się w styczniu - przypomina CNN.

Spotkanie 7 grudnia

Poprzednie rozmowy między prezydentami zdominował temat Ukrainy i relacji dyplomatycznych między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. W oświadczeniu Kremla podano wtedy, że "dominujące miejsce w rozmowie zajęła problematyka związana z kryzysem wewnątrzukraińskim". Rosja nazywa w ten sposób konflikt w Donbasie, w którym stroną są prorosyjscy separatyści.

Putin - jak oświadczył Kreml - przedstawił Bidenowi przykłady "destrukcyjnej polityki Kijowa, której celem jest całkowity demontaż porozumień mińskich" i "wyraził poważne zaniepokojenie z powodu prowokacyjnych działań Kijowa przeciwko Donbasowi".

Dodano w nim, że Putin odparł, iż "nie należy przerzucać odpowiedzialności na barki Rosji, ponieważ to właśnie NATO podejmuje niebezpieczne próby zagospodarowania terytorium ukraińskiego" i "wzmacnia potencjał wojskowy w pobliżu granic" Rosji.

"Z tego powodu Rosja jest poważnie zainteresowana uzyskaniem niezawodnych gwarancji, mających formę prawną, wykluczających rozszerzenie NATO na kierunku wschodnim i rozmieszczenie ofensywnych systemów uzbrojenia w państwach sąsiadujących" - widniało w komunikacie Kremla.

Dążenie do poprawy dwustronnych relacji

Przywódcy dyskutowali również o relacjach dwustronnych i uznali, że "stan współpracy (rosyjsko-amerykańskiej) nadal jest niezadowalający, co przejawia się w szczególności w problemach, z jakimi stykają się w swojej pracy ograniczone (liczebnie) misje dyplomatyczne obu krajów" - podkreślił Kreml. Rosja - dodano - zaproponowała "zniesienie wszelkich ograniczeń, które się nagromadziły w funkcjonowaniu misji dyplomatycznych" obu państw. Zdaniem Moskwy "mogłoby to przyczynić się do unormowania innych aspektów relacji dwustronnych".

Kreml oświadczył, że rozmowy prezydentów Rosji i USA "miały charakter otwarty i merytoryczny". Zaznaczył też w komunikacie, że Putin i Biden mówili o współpracy dwóch krajów w latach II wojny światowej. Przywódcy "podkreślili, że poniesione wówczas ofiary nie powinny być zapomniane, a sam sojusz powinien służyć jako przykład w budowaniu kontaktów i współpracy w dzisiejszych realiach".