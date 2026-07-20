Rosyjskie rakiety uderzyły w turecki statek. 10 osób nie żyje

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Dziesięć osób nie żyje po rosyjskim ataku na turecki statek towarowy opuszczający port w Odessie - podaje portal Turkiye Today. Wśród ofiar są członkowie międzynarodowej załogi oraz ukraiński pilot morski. Ukraina oskarża Rosję o kolejną zbrodnię wojenną wymierzoną w cywilną żeglugę i apeluje o międzynarodową reakcję.

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do tragicznego incydentu w rejonie portu w Odessie. Ukraińskie władze poinformowały, że rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak rakietowy na statek towarowy Golden Leo, należący do tureckiej firmy i pływający pod banderą Gwinei Bissau. Statek, który właśnie załadował zboże i opuszczał strefę działań wojennych, został trafiony przez jeden z trzech wystrzelonych pocisków manewrujących typu Ch-59/Ch-69.

Według relacji ukraińskich służb, pocisk uderzył w prawą burtę nadbudówki statku, powodując natychmiastowy pożar. Na pokładzie znajdowało się 18 członków załogi – obywatele Indii, Syrii oraz Ukrainy. W wyniku eksplozji i rozprzestrzeniającego się ognia sytuacja na statku stała się dramatyczna.

Tragiczny bilans

Ukraińska Administracja Portów Morskich (USPA) poinformowała, że nocna akcja ratunkowa zakończyła się uratowaniem ośmiu członków załogi, którzy zostali przetransportowani na ląd. Niestety, potwierdzono śmierć dziesięciu osób, w tym ukraińskiego pilota morskiego oraz kilku członków międzynarodowej załogi. Los pięciu osób przez długi czas pozostawał nieznany, jednak po zakończeniu poszukiwań potwierdzono ich śmierć.

W oficjalnym komunikacie USPA wyrażono głębokie współczucie rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie potępiono rosyjski atak, określając go jako kolejny akt agresji wymierzony w cywilną żeglugę, międzynarodowy handel oraz wolność żeglugi na Morzu Czarnym.

Międzynarodowy wymiar

Wśród ofiar i poszkodowanych są obywatele kilku państw. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wśród załogi byli Syryjczycy, Hindusi oraz Ukraińcy. Minister Andrii Sybiha podkreślił, że statek był całkowicie cywilny, nieuzbrojony i nie stanowił żadnego zagrożenia militarnego.

Sybiha poinformował również, że dzień wcześniej doszło do innego ataku na zagraniczny statek handlowy pod banderą Antigui i Barbudy, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Ukraińska dyplomacja natychmiast powiadomiła o incydencie Międzynarodową Organizację Morską, państwa partnerskie oraz rządy krajów, z których pochodzili członkowie załogi.

Ukraina apeluje o reakcję świata

Ukraińskie władze zdecydowanie potępiły rosyjski atak, określając go jako akt terroryzmu wobec pokojowej żeglugi oraz rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Minister Sybiha wezwał społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji, zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz ograniczenia jej dochodów z eksportu ropy naftowej.

Jednocześnie Ukraina ponowiła apel o powołanie międzynarodowej misji monitorującej w ukraińskich portach, która miałaby dokumentować ataki na cywilne statki i zapewnić większe bezpieczeństwo żegludze na Morzu Czarnym.

Atak na Golden Leo to kolejny element szeroko zakrojonej rosyjskiej kampanii militarnej wymierzonej nie tylko w cele wojskowe, ale także cywilne. W tym samym czasie, gdy trwała akcja ratunkowa w Odessie, Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na Kijów, powodując kolejne ofiary i zniszczenia w stolicy Ukrainy.