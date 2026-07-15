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Rosyjskie rakiety uderzyły w Odessę. Ukraina zaatakowała tankowce na Morzu Czarnym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (08:54)

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne i trafiły do szpitala. Jednocześnie ukraińskie drony przeprowadziły śmiały atak na rosyjskie statki na Morzu Czarnym.

Rosyjskie rakiety uderzyły w Odessę. Ukraina zaatakowała tankowce na Morzu Czarnym
Zniszczenia po ataku rosyjskiego drona w Odessie sprzed dwóch dni, fot. Alena Solomonova/ PAP /PAP
  • W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne i hospitalizowane.
  • Ukraina przeprowadziła nocny atak dronami na 20 rosyjskich statków na Morzu Czarnym, w tym 17 tankowców.
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Odessa, która od miesięcy znajduje się pod ostrzałem rosyjskich wojsk, znów stała się celem ataku. Jak poinformował Serhij Łysak, szef miejskiej administracji wojskowej, w wyniku nocnego ostrzału zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne. Poszkodowane osoby trafiły do szpitala w stanie średnio ciężkim.

„Wróg ponownie zaatakował miasto. Niestety są ofiary śmiertelne i ranni. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne” – napisał Łysak na kanale w komunikatorze Telegram. 

Gubernator obwodu odeskiego, Ołeh Kiper, poinformował, że rosyjski atak dronów i rakiet na region trwa piąty dzień z rzędu, a celem ataku jest infrastruktura cywilna, przemysłowa i portowa.

Wymiana ciosów

Jak poinformowała agencja Reutera, rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że do ataku użyto precyzyjnej broni powietrznej oraz dronów szturmowych. Celem były porty w Odessie i Czarnomorsku, które odgrywają kluczową rolę w zaopatrywaniu ukraińskiej armii. Według tych informacji trafione zostały cztery statki oraz infrastruktura portowa służąca do rozładunku paliw i smarów. Zniszczone zostały również zbiorniki paliwa.

Ukraina nie pozostał bierna. Według agencja Reutera w nocy ukraińskie drony zaatakowały aż 20 rosyjskich statków na Morzu Czarnym, w tym 17 tankowców.

Źródło: RMF24
Tagi: Ukraina Rosja

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