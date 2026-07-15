Rosyjskie rakiety uderzyły w Odessę. Ukraina zaatakowała tankowce na Morzu Czarnym

RMF24

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne i trafiły do szpitala. Jednocześnie ukraińskie drony przeprowadziły śmiały atak na rosyjskie statki na Morzu Czarnym.

Odessa, która od miesięcy znajduje się pod ostrzałem rosyjskich wojsk, znów stała się celem ataku. Jak poinformował Serhij Łysak, szef miejskiej administracji wojskowej, w wyniku nocnego ostrzału zginęły trzy osoby, a trzy kolejne zostały ranne. Poszkodowane osoby trafiły do szpitala w stanie średnio ciężkim.

„Wróg ponownie zaatakował miasto. Niestety są ofiary śmiertelne i ranni. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne” – napisał Łysak na kanale w komunikatorze Telegram.

Gubernator obwodu odeskiego, Ołeh Kiper, poinformował, że rosyjski atak dronów i rakiet na region trwa piąty dzień z rzędu, a celem ataku jest infrastruktura cywilna, przemysłowa i portowa.

Wymiana ciosów

Jak poinformowała agencja Reutera, rosyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że do ataku użyto precyzyjnej broni powietrznej oraz dronów szturmowych. Celem były porty w Odessie i Czarnomorsku, które odgrywają kluczową rolę w zaopatrywaniu ukraińskiej armii. Według tych informacji trafione zostały cztery statki oraz infrastruktura portowa służąca do rozładunku paliw i smarów. Zniszczone zostały również zbiorniki paliwa.

Ukraina nie pozostał bierna. Według agencja Reutera w nocy ukraińskie drony zaatakowały aż 20 rosyjskich statków na Morzu Czarnym, w tym 17 tankowców.