Rosyjskie ataki na obwód lwowski. Rejony graniczące z Polską bez prądu

RMF24

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Rosyjski atak na infrastrukturę energetyczną w obwodzie lwowskim. W wyniku uderzenia dronów ponad 17 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych dostaw prądu – niemal 16 tysięcy w rejonie jaworowskim i ponad 1200 w rejonie szeptyckim.

W trakcie jednego z licznych alarmów powietrznych w rejonie jaworowskim ucierpiał pracownik policyjnej jednostki ochrony. Jak przekazał Kozycki, poszkodowany został hospitalizowany.

Sytuacja była dynamiczna – ostrzeżenia o zagrożeniu atakami rosyjskich dronów pojawiały się w komunikatorze Telegram nawet kilkanaście razy w ciągu dnia.

Po około dwóch godzinach od ataku, dostawy energii elektrycznej udało się przywrócić mieszkańcom obu powiatów.

Polska reaguje – RCB wydaje alerty

Rosyjskie ataki tuż przy polskiej granicy nie pozostały bez echa po polskiej stronie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla dziesięciu powiatów województwa podkarpackiego, zalecając mieszkańcom znalezienie bezpiecznego miejsca.

Jak tłumaczył rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Jacek Goryszewski, alert wydano, ponieważ bezzałogowe statki powietrzne zbliżyły się do polskiej granicy na odległość zaledwie 15 kilometrów.

Od rana obserwujemy bardzo dużo bezzałogowych statków powietrznych, również odrzutowych, które operują na zachodzie Ukrainy – wyjaśniał Goryszewski na antenie TVN24.

Wojsko uspokaja – polska przestrzeń powietrzna bezpieczna

Po kilku godzinach sytuacja wróciła do normy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały zakończone, a systemy obrony powietrznej powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.



