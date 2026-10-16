Rosyjski atak na Wołyniu. Uderzono w zakład z polskim kapitałem

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Rosyjskie drony zaatakowały zakład Ahrofrukt LTD w Maniewiczach, w obwodzie wołyńskim, zaledwie 100 kilometrów od polskiej granicy. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych. Informację potwierdziły lokalne władze oraz współwłaściciel firmy, Sławomir Polkowski z Polko Group.

Ahrofrukt LTD to przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, działające na Ukrainie od 2001 roku. Firma jest jednym z największych eksporterów ekologicznych jagód, a jej produkty trafiają m.in. do Polski.

W chwili ataku w zakładzie przebywała tylko część pracowników. Niestety, jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych. Obecnie trwa dogaszanie pożaru i usuwanie skutków ataku – przekazał Roman Romaniuk, szef wołyńskiej administracji wojskowej.

Skutki ataku i reakcja firmy

Sławomir Polkowski, współwłaściciel Polko Group, potwierdził, że zakład został trafiony około godziny 8 czasu lokalnego (9 w Polsce).

Straż pożarna i służby ratunkowe nie dopuszczają nikogo do obiektu, bo wciąż trwa akcja gaśnicza. Praca zakładu została tymczasowo wstrzymana. Zapewniamy wsparcie rodzinie zmarłego oraz wszystkim poszkodowanym – podkreślił Polkowski.

Rosyjskie ataki coraz bliżej Polski

To nie pierwszy taki atak na infrastrukturę cywilną w Ukrainie. To już kolejne uderzenia ze strony rosyjskiej. Wcześniej celem były m.in. Kijów, Czernihów czy Szostka. Niestety, istnieje prawdopodobieństwo, że każdy może ucierpieć – komentuje Polkowski.

W wyniku ataku dronów typu Shahed w regionie łuckim uszkodzono także garaż i budynek gospodarczy, na szczęście tam nikt nie ucierpiał.

Tysiące bez prądu, punkty niezłomności znów otwarte

Po ataku na Wołyniu bez prądu pozostaje aż 270 tysięcy odbiorców. Władze wznowiły pracę tzw. punktów niezłomności – miejsc, gdzie mieszkańcy mogą się ogrzać, naładować telefony i skorzystać z łączności.

Krytyczna infrastruktura regionu działa obecnie na rezerwowych źródłach zasilania.

Polko Group – ważny gracz na rynku

Uszkodzone przedsiębiorstwo Ahrofrukt LTD współpracuje z lokalnymi rolnikami i skupuje plony z plantacji w pięciu powiatach obwodu wołyńskiego. Firma od lat dostarcza ekologiczne jagody na rynki europejskie, w tym do Polski.