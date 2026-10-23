Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Tybecie. Zawaliły się setki budynków

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Co najmniej 16 osób zginęło, a 54 zostały ranne w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7, które nawiedziło w czwartek wieczorem północną część Tybetu - poinformowały chińskie media rządowe. Zawaliły się setki domów. Trwa akcja ratunkowa.

Trzęsienie ziemi nastąpiło w czwartek po godz. 22.30 czasu lokalnego, czyli godz. 16.30 w Polsce. Według Chińskiego Centrum Sieci Sejsmologicznych - CENC - epicentrum znajdowało się w powiecie Baqen - słabo zaludnionym obszarze położonym na średniej wysokości ponad 4800 m n.p.m., około 390 km od stolicy regionu, Lhasy.

Chińskie służby sejsmologiczne zlokalizowały hipocentrum na głębokości 10 km. Według amerykańskiej służby USGS - 18 km. Sejsmolodzy podkreślili, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi odnotowane w Chinach od stycznia 2024 roku.

Jak poinformowało w piątek rano regionalne centrum zarządzania kryzysowego, stan 11 spośród 54 poszkodowanych jest ciężki. Kataklizm doprowadził do zawalenia się co najmniej 339 domów mieszkalnych oraz 20 budynków gospodarczych, a uszkodzenia odnotowano w ponad 300 kolejnych gospodarstwach - przekazały lokalne władze.

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Obecnie służby ratownicze z pełnym zaangażowaniem prowadzą działania związane z likwidacją skutków trzęsienia ziemi, w tym akcje poszukiwawcze i ratownicze oraz opiekę medyczną nad rannymi - poinformowała agencja Xinhua.

Władze zmobilizowały ponad 1600 ratowników. Do strefy katastrofy, gdzie występują przerwy w dostawach prądu, dostarczono już domy z prefabrykatów, namioty i ciepłą odzież.

Tybet, który leży na styku dwóch płyt tektonicznych: indyjskiej i euroazjatyckiej, należy do regionów o dużej aktywności sejsmicznej. W styczniu 2025 roku w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,8 zginęło tam co najmniej 126 osób.