Bardzo silne trzęsienie ziemi w Tybecie. Są ranni, służby ruszyły na miejsce

Trzęsienie ziemi odnotowano około godziny 22:33 czasu lokalnego (16:33 czasu polskiego). Epicentrum znajdowało się w słabo zaludnionym, wysokogórskim powiecie Nagqu w północnym Tybecie, na głębokości około 10 kilometrów.
Miejsce wstrząsu leży około 400 kilometrów od Lhasy, stolicy Tybetu.
Państwowe media podały, że w miejscowościach położonych najbliżej epicentrum na niektórych domach pojawiły się pęknięcia. Władze potwierdziły, że w jednej z wiosek ranne zostały co najmniej dwie osoby.
W nagraniach opublikowanych przez lokalne oficjalne media widać mieszkańców opuszczających domy i szukających schronienia na zewnątrz lub w samochodach zaparkowanych przy ulicach. Jeden z mieszkańców relacjonował, że obudził się wskutek silnych wstrząsów, a podczas trzęsienia słyszał skrzypienie konstrukcji domu.
Kolejne, słabsze wstrząsy
Po głównym trzęsieniu sejsmolodzy zarejestrowali serię słabszych wstrząsów o magnitudzie od 3 do 4 w okolicznych regionach.
Na miejsce skierowano lokalne jednostki straży pożarnej i ratownictwa. Skala ewentualnych dalszych zniszczeń nie jest jeszcze znana.
Jak podaje Reuters, był to najsilniejszy wstrząs zarejestrowany w Chinach od stycznia 2024 roku. W 2010 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 w sąsiedniej prowincji Qinghai zabiło co najmniej 2698 osób, a blisko 300 uznano wówczas za zaginione.