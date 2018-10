Niewłaściwe zatopienie doku pływającego PD-50, w którym remontowany był jedyny rosyjski lotniskowiec Admirał Kuzniecow, zagraża zdolnościom bojowym Floty Północnej. Wielkie okręty trzeba będzie remontować w dalekowschodniej części Rosji - piszą "Wiedomosti".

Do wypadku doszło w nocy w poniedziałku na wtorek w trakcie spuszczania lotniskowca na wodę / PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT /

Rosyjski dziennik gospodarczy ocenia, że podniesienie doku może okazać się bardzo kosztowne. Głębokość w rejonie zatopienia doku przewyższa 50 metrów i podniesienie konstrukcji może wiązać się z kosztami rzędu milionów czy nawet miliardów rubli (tysięcy lub milionów USD - PAP) - oceniają "Wiedomosti". Przy braku PD-50 wielkie okręty trzeba będzie przeprowadzać na Daleki Wschód Rosji, by tam mogły przejść remont. W dok o porównywalnych możliwościach, PD-14, wyposażona jest Flota Pacyfiku.

Również dziennik "Kommiersant" zaznacza, że strata PD-50 zagraża całemu programowi remontu wielkich okrętów, w tym podwodnych, ponieważ dok ten jest jedyną konstrukcją o nośności 80 tys. ton w europejskiej części Rosji.



Oba dzienniki zaznaczają, że dok PD-50 jest wyposażony w cztery generatory prądu, jednak kilka lat temu w celach oszczędności przestawiono się na dopływ prądu kablem doprowadzonym z lądu. Według "Kommiersanta" nastąpiło to wtedy, gdy właścicielką doku przestała być rosyjska armia.



Zakłady remontu okrętów w Murmańsku, gdzie doszło do wypadku, należały najpierw do ministerstwa obrony Rosji, potem przekazane zostały Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej (OSK), a w 2015 r., rozporządzeniem rządu - koncernowi naftowemu Rosnieft. Od marca br. blisko 100 proc. akcji zakładów należy do spółki córki Rosnieftu PN-Aktiw.



Jak podali przedstawiciele OSK, co najmniej jeden okręt miał przejść przed końcem roku remont w doku PD-50. Teraz prace te zostaną odłożone aż do czasu ewentualnego wydobycia doku lub też znaleziony zostanie sposób na remontowanie okrętów na obiektach należących do innych, poza Północną, rosyjskich flot - piszą "Wiedomosti". Zadaniem dziennika przekierowanie okrętu na Daleki Wschód zajmuje wiele miesięcy, co znacznie wydłuża termin remontu - a więc, obniża zdolność bojową Floty Północnej. Gazeta zaznacza, że flota dysponuje innymi możliwościami remontu atomowych okrętów podwodnych.



Niezależna "Nowaja Gazieta" zauważa, że zakłady, w których remontowano Admirała Kuzniecowa i gdzie doszło do zatopienia doku, miały w perspektywie przestawić się na remont jednostek arktycznych dla celów przemysłu naftowego.



Gazeta ocenia, że wydobycie zatopionego doku może zająć nawet rok. Podaje też, że remont Admirała Kuzniecowa nie został ubezpieczony i Zjednoczone Zakłady Stoczniowe zamierzają domagać się odszkodowania na drodze sądowej za szkody wyrządzone w wyniku upadku dźwigu na pokład okrętu.



Do wypadku doszło w nocy w trakcie spuszczania lotniskowca na wodę. Zatapianie doku przebiegło w niewłaściwy sposób - nie zdołano zapewnić odpowiedniego tempa zapełniania zbiorników balastowych doku i jego wnętrze zbyt szybko zalała woda. W wyniku awarii cztery osoby doznały obrażeń, a jedna wciąż jest zaginiona.



(m)