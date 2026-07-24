Rosjanie niezwykle rzadko atakują w ten sposób. Sześć osób nie żyje

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na portalu X o rosyjskim ataku na obwód kijowski, w wyniku którego zginęło sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja uderzyła pociskami balistycznymi. Pierwszy raz od dłuższego czasu Putin zaatakował w ciągu dnia, a nie w nocy.

Rosja uderzyła w obwód kijowski w ciągu dnia

„Właśnie trwa operacja ratunkowa w obwodzie kijowskim, po rosyjskim ataku rakietowym. Wiadomo o dziesiątkach poszkodowanych. (...) Niestety, sześć osób zginęło” – napisał ukraiński prezydent.

O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi. Kanały monitorujące sytuację w przestrzeni powietrznej informowały o rakietach nadlatujących z kierunku północnego w stronę ukraińskiej stolicy.

„Ważne, aby nasi partnerzy rozumieli w pełni, że także od nich zależy nasze życie. Rakiety dla Patriotów – to nasz priorytet numer jeden” – napisał Zełenski.

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych.

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.