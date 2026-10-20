Rosjanie mieli zbliżyć się na 500 metrów. Niebezpieczne manewry w Kosmosie

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Rosyjski satelita wojskowy Kosmos-2612 przez kilka dni wykonywał manewry w pobliżu satelity rozpoznawczego ICEYE-X36. Według firmy LeoLabs obiekty dzieliło w pewnym momencie około 500 metrów. „Jesteśmy świadomi sytuacji i uważnie ją śledzimy. Nasza architektura konstelacji została zaprojektowana z myślą o ciągłości i odporności” - przekazała PAP przedstawicielka ICEYE US.

Z raportu LeoLabs, cytowanego m.in. przez SpaceNews, wynika, że Kosmos-2612 przemieszczał się naprzemiennie przed i za satelitą ICEYE. Najnowsze dane wskazują, że obiekty ponownie się oddalają, a okres bliskiego zbliżenia dobiegł końca.

Dokładna minimalna odległość nie jest znana. Ustalenie jej utrudniały manewry oraz śledzenie dwóch obiektów lecących tak blisko siebie.

Analitycy LeoLabs uznali, że działania rosyjskiego satelity wyglądały na celowe operacje zbliżeniowe. Nie znaleźli jednak dowodów, by Rosja próbowała uszkodzić lub unieszkodliwić ICEYE-X36.

Zmiana orbity i wcześniejsze zbliżenia

15 października Kosmos-2612 miał zmniejszyć dystans do satelity ICEYE z 350 km do mniej niż 5 km. Cytowany przez CNN astrofizyk Jonathan McDowell ocenił, że może to być pierwszy przypadek zbliżenia jednego statku kosmicznego do drugiego bez zgody jego operatora.

Kosmos-2612 należy do grupy sześciu rosyjskich satelitów wojskowych wyniesionych w kwietniu 2026 roku z kosmodromu w Plesiecku. Pięć z nich w maju znalazło się niemal w tej samej płaszczyźnie orbitalnej co ICEYE-X36.

Eksperci zwracają uwagę, że zmiana płaszczyzny orbity wymaga dużej ilości paliwa, dlatego nie może być przypadkowa.

Satelity ICEYE wspierają Ukrainę

ICEYE-X36 to satelita radarowy SAR, zdolny do obrazowania powierzchni Ziemi nocą i przez chmury. Został wystrzelony w marcu 2024 roku i jest zarejestrowany na amerykański oddział polsko-fińskiej spółki ICEYE.

Firma, kierowana przez Rafała Modrzewskiego, wyniosła od 2018 roku na orbitę 76 satelitów SAR. Modrzewski mówił 9 października agencji Reutera, że ICEYE przesunęła swoją maszynę po wcześniejszych rosyjskich manewrach, a Rosjanie następnie wykonali własne.

Ukraina korzysta z danych ICEYE od 2022 roku. Kreml wcześniej ostrzegał, że komercyjne satelity wspierające Ukrainę mogą zostać uznane za cele wojskowe.