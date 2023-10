W połowie października rosyjskie ministerstwo edukacji i nauki poinstruowało uczelnie wyższe, aby podczas zajęć akademickich unikano tam otwartych dyskusji na temat wszelkich "negatywnych trendów politycznych, gospodarczych i społecznych" w Rosji - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Władimir Putin / Shutterstock

Jak podkreślono w codziennej aktualizacji wywiadowczej, stanowi to dalsze ograniczenie przestrzeni informacyjnej w Rosji. Decyzja władz w Moskwie w dłuższej perspektywie prawdopodobnie przyczyni się do pogłębienia tendencji do kształtowania polityki wyłącznie zgodnie z wizją akceptowaną przez Kreml - ocenił brytyjski resort.