"Wojska rosyjskie tylko w sierpniu prawie 450 razu użyły na frontach wojny przeciw Ukrainie zakazanej konwencjami broni chemicznej. Od początku inwazji odnotowano ponad 4 tys. takich przypadków" - poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zdjęcie poglądowe / PETER STEFFEN / PAP

Nowy komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy

„Oprócz powszechnych środków ognia wróg używa amunicji z ładunkami niebezpiecznych chemikaliów, takich jak granaty K-51 i RG-VO, które (...) są zakazane do używania jako środek wojenny. Jest też znaczna część amunicji, która zawiera niebezpieczne związki chemiczne niezidentyfikowanego typu - oświadczył sztab na Telegramie.

Ukraińska armia poinformowała także, że działania Rosji są rażącym naruszeniem zasad prowadzenia wojny, a Moskwa ignoruje Konwencję o zakazie broni chemicznej.

Jakie dokładnie środki stosują Rosjanie?

Granaty K-51 wypełnione są drażniącym gazem - chloropikryną. To organiczny związek chemiczny stosowany jako bojowy środek trujący z grupy drażniących. Wdychanie go działa dusząco i może doprowadzić do obrzęku płuc, a nawet do śmierci. W stanie ciekłym powoduje natomiast oparzenia skóry.

RG-WO to z kolei nowe granaty gazowe, których użycie zanotowano po raz pierwszy w grudniu 2023 roku. Rosjanie używają w nich nie tylko chloropikryny, ale też dużo bardziej szkodliwej substancji - chloroacetofenonu. Jego działanie polega na silnym drażnieniu błon śluzowych oczu. Wysokie stężenia mogą spowodować śmierć.