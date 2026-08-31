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Rosja szykuje „zemstę” za ukraińskie ataki. Na celowniku dwa wielkie miasta

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (12:31)

Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia zmasowanych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne - poinformowało w niedzielę rosyjskie Ministerstwo Obrony. Moskwa przedstawia planowane uderzenia jako „zemstę” za ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę cywilną i sektor energetyczny. Jednocześnie rosyjskie dowództwo przygotowuje uderzenie na dwa miasta: Kijów i Czernihów.

Rosja szykuje „zemstę” za ukraińskie ataki. Na celowniku dwa wielkie miasta
Rosja szykuje „zemstę” za ukraińskie ataki /Shutterstock
  • Rosja przygotowuje zmasowane ataki na ukraińską energetykę - ma to być odwet za uderzenia w rosyjską infrastrukturę energetyczną.
  • Według Pawła Palisy rosyjskie dowództwo ma przygotowywać działania przeciwko Kijowowi i Czernihowowi.
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Moskwa zapowiada kolejne uderzenia 

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało na Telegramie, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły przygotowania do „zmasowanych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne”. Ma to być zemsta za uderzenia w rosyjską infrastruktuję energetyczną. 

Zapowiedź kolejnych uderzeń padła zaledwie dzień po ataku na miejscowość Myła w obwodzie kijowskim. Według danych przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zginęło tam 38 osób. 

Rosja wielokrotnie atakowała już ukraińskie elektrownie, sieci przesyłowe i inne elementy infrastruktury energetycznej. Celem takich działań było m.in. ograniczenie dostaw prądu i ogrzewania dla ludności w okresie grzewczym.

Równolegle ukraińskie władze ostrzegają przed rosyjską ofensywą lądową w kierunku północnej Ukrainy.

Pawło Palisa, zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, powiedział dziennikarzom, że rosyjscy dowódcy otrzymali polecenie zaplanowania i przygotowania ataków na Kijów i Czernihów

Kijów: Rosja może zwiększyć mobilizację

Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara ostrzegł z kolei, że Rosja rozważa kolejną mobilizację i chce w tym roku powołać około 300 tys. dodatkowych żołnierzy oraz 300 tys. w kolejnym.

Chmara uważa, że zwiększenie potencjału mobilizacyjnego ma być odpowiedzią na rosyjskie problemy związane z prowadzeniem wojny i stratami ponoszonymi przez rosyjskie wojska.

Minister dodał, że celem Putina jest „zajęcie całego terytorium Ukrainy, zniszczenie ukraińskiej państwowości i przedstawienie jej jako historycznego wkładu w rozwój państwa rosyjskiego”.

Polska: Ukraina potrzebuje większego wsparcia powietrznego

Do sytuacji odniósł się także premier Donald Tusk. W sobotę poinformował, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i wskazał, że „eskalacja ze strony Rosji postępuje”.

Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO” – dodał premier.
 

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Źródło: RMF24
Tagi: Ukraina Rosja Kijów
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