Rosja szykuje „zemstę” za ukraińskie ataki. Na celowniku dwa wielkie miasta

RMF24

Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia zmasowanych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne - poinformowało w niedzielę rosyjskie Ministerstwo Obrony. Moskwa przedstawia planowane uderzenia jako „zemstę” za ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę cywilną i sektor energetyczny. Jednocześnie rosyjskie dowództwo przygotowuje uderzenie na dwa miasta: Kijów i Czernihów.

Moskwa zapowiada kolejne uderzenia

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało na Telegramie, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły przygotowania do „zmasowanych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne”. Ma to być „zemsta” za uderzenia w rosyjską infrastruktuję energetyczną.

Zapowiedź kolejnych uderzeń padła zaledwie dzień po ataku na miejscowość Myła w obwodzie kijowskim. Według danych przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zginęło tam 38 osób.

Rosja wielokrotnie atakowała już ukraińskie elektrownie, sieci przesyłowe i inne elementy infrastruktury energetycznej. Celem takich działań było m.in. ograniczenie dostaw prądu i ogrzewania dla ludności w okresie grzewczym.

Równolegle ukraińskie władze ostrzegają przed rosyjską ofensywą lądową w kierunku północnej Ukrainy.

Pawło Palisa, zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, powiedział dziennikarzom, że rosyjscy dowódcy otrzymali polecenie zaplanowania i przygotowania ataków na Kijów i Czernihów.

Kijów: Rosja może zwiększyć mobilizację

Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara ostrzegł z kolei, że Rosja rozważa kolejną mobilizację i chce w tym roku powołać około 300 tys. dodatkowych żołnierzy oraz 300 tys. w kolejnym.

Chmara uważa, że zwiększenie potencjału mobilizacyjnego ma być odpowiedzią na rosyjskie problemy związane z prowadzeniem wojny i stratami ponoszonymi przez rosyjskie wojska.

Minister dodał, że celem Putina jest „zajęcie całego terytorium Ukrainy, zniszczenie ukraińskiej państwowości i przedstawienie jej jako historycznego wkładu w rozwój państwa rosyjskiego”.

Polska: Ukraina potrzebuje większego wsparcia powietrznego

Do sytuacji odniósł się także premier Donald Tusk. W sobotę poinformował, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim i wskazał, że „eskalacja ze strony Rosji postępuje”.

„Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO” – dodał premier.

