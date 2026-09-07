Rosja i Korea Północne połączone. Nieprzypadkowy patron mostu

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Pierwszy most drogowy połączył w poniedziałek Rosję i Koreę Północną – poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Dotychczas pomiędzy państwami działały jedynie połączenia lotnicze i kolejowe. Patronem przeprawy został Jakow Nowiczenko, żołnierz Armii Czerwonej, który miał osłonić Kim Ir Sena przed rzuconym w jego stronę granatem.

Pierwsze ciężarówki udekorowane flagami obydwu krajów przejechały przez dwupasmowy most o długości 1 km, a premier Rosji Michaił Miszustin i premier Korei Północnej Pak Thae Song połączyli się w tym momencie za pośrednictwem łącza wideo, aby przemówić do pracowników i urzędników rządowych z obu krajów – donosi agencja Reutera.

Przyjaźń Rosji i Korei Północnej

Most biegnie nad rzeką Tuman, stanowiącą granicę między Rosją a Koreą Północną. Połączenie ma obsługiwać do 300 pojazdów dziennie. Pod koniec roku ma być również dostępne dla ruchu pasażerskiego.

Premier Rosji Michaił Miszustin powiedział za pośrednictwem łącza wideo, że stosunki między Moskwą a Pjongjangiem znajdują się „na bezprecedensowo wysokim poziomie”. Dodał, że budowa mostu nie była jedynie przedsięwzięciem inżynieryjnym, lecz „nowym symbolem przyjaźni”.

Jestem przekonany, że rozbudowa transgranicznej infrastruktury transportowej stanie się silnym impulsem do dalszego rozwoju współpracy handlowej, gospodarczej, naukowej, technologicznej i kulturalnej – powiedział Miszustin.

Stosunki między Rosją a Koreą Północną uległy zacieśnieniu od początku wojny w Ukrainie w 2022 r. po tym, gdy Pjongjang wysłał broń i tysiące żołnierzy na pomoc rosyjskiej armii.

Most drogowy między Rosją a Koreą Północną (fot. IMAGO/Vitaliy Ankov/Imago Stock and People/East News) / East News

Kim jest Nowiczenko – patron mostu?

Nowy most nosi imię Jakowa Nowiczenki, żołnierza Armii Czerwonej, któremu Pjongjang przypisuje zasługę uratowania życia pierwszego przywódcy Korei Północnej Kim Ir Sena.

1 maja 1946 roku podczas wiecu w Pjongjangu w kierunku trybuny, na której stał przyszły przywódca Korei Północnej, rzucono granat. Nowiczenko rzucił się na granat, osłaniając Kim Ir Sena własnym ciałem. Przeżył wybuch - podobno dzięki grubej książce włożonej za pasek. Stracił jednak prawą rękę i doznał ciężkich obrażeń. W KRLD stał się symbolem przyjaźni radziecko-koreańskiej. Do dziś jego postać pojawia się w tamtejszej kulturze i propagandzie.

Już nie trzeba będzie kłaść desek

Budowa mostu rozpoczęła się w kwietniu 2025 r. po wcześniejszej wizycie przywódcy Rosji Władimira Putina w Korei Północnej w 2024 r. W jego pobliżu znajduje się tzw. Most Przyjaźni – połączenie kolejowe, oddane do użytku w 1959 r.

Przez dziesięciolecia było to jedyne przejście graniczne między obydwoma krajami. Na torach umieszczano deski, aby umożliwić przejazd pojazdów przez granicę.