Terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) potwierdziła w czwartek śmierć swojego poprzedniego przywódcy Abu Ibrahima al-Haszemi al-Kurajsziego. Ogłosiła, że nowym przywódcą grupy został Abu al-Hasan al-Haszemi al-Kurajszi - poinformowała agencja Reutera.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił 3 lutego śmierć poprzedniego lidera IS podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii. Abu al-Hasan al-Haszemi al-Kurajszi wysadził się w powietrze, zabijając również członków swojej rodziny i inne osoby, gdy do budynku w którym przebywał zaczęli się zbliżać amerykańscy komandosi - przekazały władze USA.



Al-Kurajszi miał przejąć przywództwo nad IS w 2019 roku po tym, gdy amerykańskie siły specjalne zabiły jego poprzednika Abu Bakra al-Bagdadiego, również w syryjskiej prowincji Idlib.



Terrorystyczne Państwo Islamskie ogłosiło w 2014 roku powstanie kalifatu na zajmowanych przez siebie terenach Syrii i Iraku. Od tego czasu utraciło kontrolę nad tym terytorium, a kalifat rozpadł się pod naporem sił rządowych i międzynarodowych. Bojownicy IS wciąż dokonują jednak ataków na mniejszą skalę w obu państwach.