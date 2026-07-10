Rekordowe zużycie prądu w Chinach. Sieć uratowały OZE

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Chiny odnotowały historyczny rekord zużycia energii elektrycznej. W piątek zapotrzebowanie na prąd osiągnęło aż 1,518 miliarda kilowatów, co jest najwyższym wynikiem w historii kraju. Gwałtowny wzrost zużycia to efekt upałów, dynamicznego rozwoju przemysłu oraz sektora usług. Przed przeciążeniem system energetyczny uratowały odnawialne źródła energii.

W piątek chińska sieć energetyczna stanęła przed ogromnym wyzwaniem. Według oficjalnych danych, zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 10 milionów kilowatów w porównaniu do poprzedniego rekordu.

Upały i rozwój usług napędzają zużycie prądu

Tak wysoki poziom zużycia to efekt kilku czynników – przede wszystkim stabilnego rozwoju przemysłu, zwłaszcza w sektorach zaawansowanych technologii, produkcji pojazdów elektrycznych i magazynowania energii.

Znaczący wpływ na rekordowe obciążenie sieci miały także fale upałów, które nawiedziły Chiny. W niektórych prowincjach klimatyzacja odpowiadała nawet za ponad 40 procent całkowitego zużycia energii.

Dodatkowo, w tym roku gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na prąd ze strony sektora usług – centra danych oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych odnotowały wzrost popytu o ponad 40 procent.

Odnawialne źródła energii kluczowe dla stabilności

Chińskie władze podkreślają, że mimo rekordowego zapotrzebowania, krajowy system energetyczny zachował stabilność. Elektrownie w Chinach są w stanie wyprodukować ponad 4 miliardy kilowatów mocy w jednym momencie. Kluczową rolę w pokryciu tzw. południowego szczytu zapotrzebowania odegrały odnawialne źródła energii.

Łączna moc zainstalowana OZE przekracza już 1,9 miliarda kilowatów, a w krytycznym momencie odnawialne źródła dostarczały ponad 600 milionów kilowatów, co stanowiło ponad 40 procent całkowitej generowanej mocy.