Mieszkańcy południowego Teksasu zabrali już tysiące żółwi morskich do centrum konferencyjnego, ratując je przed chłodem. Zwierzęta były oszołomione niespotykaną w tym stanie zimną pogodą - informuje w czwartek portal telewizji ABC.

Co 15 minut lub mniej ludzie przywożą jednego lub dwa żółwie, czasami więcej. Mieliśmy wczoraj pełne przyczepy, w których było 50, 80, 100 (osobników) - powiedział Ed Caum, dyrektor centrum w South Padre Island.

W Teksasie występują rekordowe mrozy i śnieżyce. Zginęło już 21 osób, dochodzi do masowych awarii sieci energetycznej, wiele domów pozbawionych jest prądu.



Centrum konferencyjne zaczęło przyjmować gady w poniedziałek, ponieważ znajdujący się w sąsiedztwie ośrodek Sea Turtle Inc. nie był już w stanie poradzić sobie z liczbą podrzucanych żółwi. Do tej pory przyjęli ponad 3500 tych zwierząt, jednak nie wszystkie przeżyją zimę.





/ TEXAS GAME WARDENS / HANDOUT / PAP/EPA

Ed Caum przyznał, że ponieważ zbliża się kolejny zimny front, nie wiadomo, kiedy żółwie będą mogły zostać przetransportowane do wody.



Temperatury w rejonie South Padre Island w środowe popołudnie wynosiły mniej niż 10 stopni Celsjusza. Być może w sobotę, kiedy oczekuje się, że temperatura sięgnie powyżej 15 stopni, żółwie będą mogły zostać wypuszczone z powrotem do Zatoki Meksykańskiej.



Po przywróceniu prądu udało się podnieść temperaturę w centrum kongresowym do 15 stopni. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by uratować jak najwięcej żółwi - zapewnił Caum.



Z powodu mrozów i śnieżyc w całych USA zginęło ponad 30 osób, z czego co najmniej 21 w samym Teksasie. Wiele z nich straciło życie w pożarach wywołanych prowizorycznymi instalacjami grzewczymi lub w wyniku zatrucia czadem - donoszą agencje.

