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Rekordowa liczba napaści seksualnych w Ceucie. Podano liczby

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 września (05:57)

Hiszpańska prokuratura poinformowała o co najmniej 23 przypadkach przemocy seksualnej, do których doszło w Ceucie od początku kryzysu migracyjnego. Wśród poszkodowanych jest dziewięcioro nieletnich.

Rekordowa liczba napaści seksualnych w Ceucie. Podano liczby
Część migrantów nadal przebywa w Ceucie, 31.08.2026 r.; fot. ANTONIO SEMPERE /AFP/East News

Z danych hiszpańskiego resortu sprawiedliwości wynika, że zidentyfikowano dotąd ośmiu mężczyzn podejrzewanych o napaści seksualne. To czterech obywateli Maroka, trzech Hiszpanów oraz obywatel Belgii.

Prokuratura przekazała, że wśród 23 ofiar jest dziewięć osób w wieku od 14 do 17 lat.

Lokalna telewizja Faro TV podkreśliła, że jest to rekordowa liczba tego typu przestępstw odnotowanych w Ceucie w ciągu jednego miesiąca.

Tysiące migrantów nadal w eksklawie

30 i 31 lipca do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przedostało się około 80 tys. migrantów. Według relacji władz i mediów masowe przekroczenie granicy było możliwe przy braku skutecznej reakcji marokańskich służb granicznych.

W kolejnych dniach ponad 70 tys. osób wróciło do Maroka lub zostało wydalonych. Hiszpańskie władze podały w poniedziałek, że w Ceucie może nadal przebywać około 5 tys. migrantów. W ciągu ostatnich trzech tygodni z eksklawy deportowano ponad 200 osób.

Organizacja pozarządowa Caminando Fronteras szacuje, że podczas masowej przeprawy do Ceuty pod koniec lipca zginęło co najmniej 145 migrantów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ceuta
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