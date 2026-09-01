Rekordowa liczba napaści seksualnych w Ceucie. Podano liczby

RMF24

Hiszpańska prokuratura poinformowała o co najmniej 23 przypadkach przemocy seksualnej, do których doszło w Ceucie od początku kryzysu migracyjnego. Wśród poszkodowanych jest dziewięcioro nieletnich.

Z danych hiszpańskiego resortu sprawiedliwości wynika, że zidentyfikowano dotąd ośmiu mężczyzn podejrzewanych o napaści seksualne. To czterech obywateli Maroka, trzech Hiszpanów oraz obywatel Belgii.

Prokuratura przekazała, że wśród 23 ofiar jest dziewięć osób w wieku od 14 do 17 lat.

Lokalna telewizja Faro TV podkreśliła, że jest to rekordowa liczba tego typu przestępstw odnotowanych w Ceucie w ciągu jednego miesiąca.

Zarzut „okupacji” w obecności króla. Maroko nasila roszczenia wobec Hiszpanii Marokański rząd zaostrza retorykę w sprawie Ceuty i Melilli. W ciągu kilku dni dwaj ministrowie publicznie zakwestionowali status hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej, przy czym najnowsze słowa padły w obecności króla Muhammada VI.

Tysiące migrantów nadal w eksklawie

30 i 31 lipca do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przedostało się około 80 tys. migrantów. Według relacji władz i mediów masowe przekroczenie granicy było możliwe przy braku skutecznej reakcji marokańskich służb granicznych.

W kolejnych dniach ponad 70 tys. osób wróciło do Maroka lub zostało wydalonych. Hiszpańskie władze podały w poniedziałek, że w Ceucie może nadal przebywać około 5 tys. migrantów. W ciągu ostatnich trzech tygodni z eksklawy deportowano ponad 200 osób.

Organizacja pozarządowa Caminando Fronteras szacuje, że podczas masowej przeprawy do Ceuty pod koniec lipca zginęło co najmniej 145 migrantów.