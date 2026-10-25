Rekordowa frekwencja wyborcza w Serbii. Takiego wyniku nie było od czasów rozpadu Jugosławii

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Serbowie pokazali, że los ich kraju nie jest im obojętny. Do godziny 18:00 w przedterminowych wyborach parlamentarnych zagłosowało aż 64,89 proc. uprawnionych obywateli – poinformowała Republikańska Komisja Wyborcza (RIK). To najwyższy wynik od czasu rozpadu Jugosławii i aż o 13 punktów procentowych więcej niż w poprzednich wyborach z 2023 roku. Głosowanie zakończyło się po 20:00. Trwa oczekiwanie na wstępne wyniki. W centrum Belgradu zgromadzono liczne oddziały policji oraz ciężki sprzęt do rozpędzania demonstracji. Służby zabezpieczyły okolice budynków kluczowych dla procesu wyborczego, w tym siedziby Republikańskiej Komisji Wyborczej (RIK) oraz parlamentu.

Do godziny 18:00 w przedterminowych wyborach parlamentarnych zagłosowało aż 64,89 proc. uprawnionych obywateli (fot. MICHAEL BUHOLZER)

Do godziny 18:00 w przedterminowych wyborach parlamentarnych zagłosowało aż 64,89 proc. uprawnionych obywateli (fot. MICHAEL BUHOLZER) / PAP/EPA

Pierwsze wstępne wyniki są spodziewane około 22:00.

Nieprawidłowości i akty przemocy – obserwatorzy alarmują

Niestety, wybory nie obyły się bez incydentów. Do godziny 17:00 obserwatorzy z CeSID odnotowali aż 260 zgłoszeń dotyczących możliwych nieprawidłowości, w tym przypadków przemocy w okolicach lokali wyborczych. Informacje te wzbudziły niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i społeczności międzynarodowej.

Ambasador Unii Europejskiej w Serbii, Andreas von Beckerath, wyraził na platformie X głębokie zaniepokojenie doniesieniami o aktach przemocy.

„Obywatele Serbii powinni mieć możliwość korzystania z demokratycznego prawa do głosowania w spokojnych i bezpiecznych warunkach. Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju, odpowiedzialnego postępowania oraz powstrzymania się od przemocy i prowokacji, a właściwe instytucje – do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w procesie wyborczym” – napisał przedstawiciel UE.

Protesty i tragedia, która poruszyła kraj

Przedterminowe wybory to efekt niemal dwóch lat masowych protestów, które przetoczyły się przez Serbię po tragedii na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. Zawalenie się części dachu spowodowało śmierć 16 osób.

Obywatele zarzucali władzom korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do katastrofy. Fala społecznego niezadowolenia przerodziła się w największe od lat demonstracje.

Studenci na czele zmian

Na czele protestów stanęli serbscy studenci, którzy postanowili nie poprzestawać na ulicznych manifestacjach. W niedzielnych wyborach wystawili własną listę – „Lista Studencka – Studenci Zwyciężają”, na której znalazło się 250 przedstawicieli różnych zawodów z całego kraju.

To właśnie oni są dziś głównym rywalem rządzącego obozu byłego prezydenta Aleksandara Vuczicia.