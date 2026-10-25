Rekordowa frekwencja wyborcza w Serbii. Takiego wyniku nie było od czasów rozpadu Jugosławii

Pierwsze wstępne wyniki są spodziewane około 22:00.
Nieprawidłowości i akty przemocy – obserwatorzy alarmują
Niestety, wybory nie obyły się bez incydentów. Do godziny 17:00 obserwatorzy z CeSID odnotowali aż 260 zgłoszeń dotyczących możliwych nieprawidłowości, w tym przypadków przemocy w okolicach lokali wyborczych. Informacje te wzbudziły niepokój zarówno wśród mieszkańców, jak i społeczności międzynarodowej.
Ambasador Unii Europejskiej w Serbii, Andreas von Beckerath, wyraził na platformie X głębokie zaniepokojenie doniesieniami o aktach przemocy.
„Obywatele Serbii powinni mieć możliwość korzystania z demokratycznego prawa do głosowania w spokojnych i bezpiecznych warunkach. Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju, odpowiedzialnego postępowania oraz powstrzymania się od przemocy i prowokacji, a właściwe instytucje – do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w procesie wyborczym” – napisał przedstawiciel UE.
Protesty i tragedia, która poruszyła kraj
Przedterminowe wybory to efekt niemal dwóch lat masowych protestów, które przetoczyły się przez Serbię po tragedii na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku. Zawalenie się części dachu spowodowało śmierć 16 osób.
Obywatele zarzucali władzom korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do katastrofy. Fala społecznego niezadowolenia przerodziła się w największe od lat demonstracje.
Studenci na czele zmian
Na czele protestów stanęli serbscy studenci, którzy postanowili nie poprzestawać na ulicznych manifestacjach. W niedzielnych wyborach wystawili własną listę – „Lista Studencka – Studenci Zwyciężają”, na której znalazło się 250 przedstawicieli różnych zawodów z całego kraju.
To właśnie oni są dziś głównym rywalem rządzącego obozu byłego prezydenta Aleksandara Vuczicia.