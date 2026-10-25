Przedterminowe wybory w Serbii. Tłumy głosujących, część przyszła z własnymi długopisami

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Długie kolejki ustawiają się przed lokalami wyborczymi w Belgradzie. Mieszkańcy stolicy Serbii biorą udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które już teraz budzą ogromne emocje i niepokój o ich przebieg. W wielu miejscach, głównie przy szkołach przekształconych na ten dzień w lokale wyborcze, kolejki mają nawet kilkadziesiąt metrów długości. Przed szkołą podstawową w dzielnicy Mirijevo zebrało się kilkaset osób, które – jak mówią – są gotowe czekać tak długo, jak będzie trzeba.

Przed lokalami wyborczymi w Belgradzie od rana ustawiają się długie kolejki osób (fot. MARKO DJOKOVIC)

Przed lokalami wyborczymi w Belgradzie od rana ustawiają się długie kolejki osób (fot. MARKO DJOKOVIC) / PAP/EPA

Niecodzienny widok to wyborcy, którzy przyszli głosować z własnymi długopisami. Wielu z nich deklaruje, że w ten sposób chcą zapobiec ewentualnym fałszerstwom.

Po zaznaczeniu listy, na którą głosowałam, na wszelki wypadek przekreśliłam wszystkie pozostałe. Przyszłam też ze swoim długopisem, gdyby w komisji dawali nam znikający atrament – mówi Maja, 40-letnia mieszkanka Belgradu.

Podobnie postąpiła Jovana, głosująca w centrum miasta, która podkreśla, że pierwszy raz widzi taką frekwencję w swojej komisji.

Oczekuję najlepszego, czyli wygranej listy studenckiej. Jeśli wygra obecny rząd, nie uwierzę w uczciwość wyborów – dodaje.

Policja zabezpiecza lokale, a organizacje monitorują frekwencję

W dniu głosowania policja zamknęła ulicę, przy której mieści się Republikańska Komisja Wyborcza.

Jasne jest, że boją się reakcji ludzi, bo już przygotowują swoje fałszerstwa – komentuje jeden z mieszkańców przy policyjnej barierce.

Organizacja pozarządowa CRTA poinformowała, że do godziny 13:00 zagłosowało już 41,1 procent uprawnionych obywateli. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 20:00, a łącznie do urn może pójść ponad 6,4 miliona Serbów.

Wybory po protestach – młodzi na pierwszej linii

Przedterminowe wybory to efekt niemal dwóch lat masowych protestów, które rozpoczęły się po tragedii na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. W wyniku zawalenia się dachu zginęło wtedy 16 osób, a protestujący zarzucili władzom korupcję i zaniedbania.

Inicjatorami demonstracji byli studenci, którzy teraz wystawili własną listę wyborczą, reprezentującą różne grupy zawodowe z całego kraju.

O głosy wyborców walczą przede wszystkim dwie listy: „Aleksandar Vuczić – Zjednoczona Serbia” oraz „Lista Studencka – Studenci Zwyciężają”. Sondaże prorządowe wskazują na przewagę obecnego rządu, ale niezależne badania dają minimalną wygraną studentom. Pozostałe listy balansują na granicy progu wyborczego.