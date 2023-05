Służby ratownicze poszukują surfera, który został zaatakowany przez rekina w Australii. Dotychczas udało się odnaleźć jedynie deskę surfingową należącą do mężczyzny. Świadkami zdarzenia miało być kilka osób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podają media, 46-latek surfował w okolicach plaży Walkers Rocks w Wielkiej Zatoce Australijskiej (Australia Południowa). Rekin zaatakował go ok. 30 do 50 metrów od brzegu. Trwają poszukiwania mężczyzny.

Służby podkreślają, że mężczyzna "dobrze znany" w lokalnej społeczności, prawdopodobnie w wyniku ataku zmarł.

W akcji poszukiwawczej wykorzystywane są łodzie oraz skutery wodne. W chwili ataku na plaży przebywało prawdopodobnie 16 osób.