Republika Chakasji na Syberii Wschodniej, w azjatyckiej części Rosji jest pierwszym regionem tego kraju, który zapowiedział godzinę policyjną z powodu pandemii koronawirusa. O ograniczeniach poinformował we wtorek przywódca Chakasji, Walentin Konowałow.

Zdjęcie ilustracyjne / Sem van der Wal / PAP/EPA

Jak poinformował Konowałow, jest to "decyzja trudna i wymuszona, ale nie ma innego wyjścia". W ostatnich dniach w Chakasji liczba osób wypisanych ze szpitali jest mniejsza niż liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19. Osób, u których choroba ma ciężki przebieg jest teraz znacznie więcej niż podczas poprzednich fal epidemii koronawirusa.



W dniach 28 października do 7 listopada, od godz. 22 do 6 rano mieszkańcy Chakasji nie będą mogli opuszczać domów. Wyjątek zostanie uczyniony dla kilku kategorii obywateli, jak np. pracowników przedsiębiorstw pracujących całą dobę.



Ściślejsze restrykcje obowiązują osoby w wieku powyżej 60 lat, które od 28 października powinny zupełnie zaniechać wychodzenia z domu.

W Rosji przez pandemie wolne od pracy

W całej Rosji dni od 30 października do 7 listopada będą, z powodu epidemii, wolne od pracy. Niektóre regiony, w których sytuacja epidemiczna jest szczególnie zła, zadecydowały, że dni wolne rozpoczną wcześniej. Jednak tylko Chakasja zdecydowała się na godzinę policyjną.



W trzech miastach republiki, w tym w głównym ośrodku - Abakanie, w dniach lockdownu nie będzie działać transport publiczny. Przedsiębiorstwa, które mimo dni niepracujących nie mogą wstrzymać działalności powinny przenieść połowę zatrudnionych na pracę zdalną. Od 28 października nie będzie działał sektor usług. Spośród placówek handlowych działać będą tylko sklepy z towarami pierwszej potrzeby i apteki.



Specjaliści doszli do wniosku, że jeśli nie podejmiemy skutecznych działań w celu przerwania łańcucha zakażeń, to ogłoszone dni niepracujące nie przyniosą efektu - powiedział Konowałow.