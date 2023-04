Prezydent Emmanuel Macron już podpisał reformę, która zakłada podniesienie wieku emerytalnego we Francji z 62 do 64 lat. Według telewizyjnej stacji telewizyjnej BFM TV zrobił to ostatniej nocy. Dziś rano tekst opublikowany został we francuskim Dzienniku Urzędowym, co oznacza, że wszedł oficjalnie w życie.