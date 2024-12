Siedmiu członków gruzińskiej opozycji zatrzymały łącznie tamtejsze służby. W trakcie przeszukań biur polityków zabezpieczono m.in. fajerwerki używane w trakcie masowych protestów. Tamtejsza prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nawoływania do przemocy. Sytuację w Tbilisi obserwuje wysłannik RMF FM Mateusz Chłystun.

Zatrzymanym przedstawicielom gruzińskiej opozycji grozi nawet 9 lat więzienia. Służby twierdzą, że politycy udostępniający protestującym np. fajerwerki czy lasery używane w trakcie ostatnich manifestacji eskalują przemoc. O ile gruziński rząd nazywa zatrzymania i śledztwo "prewencją", o tyle prezydent Gruzji, prozachodnia Salome Zurabiszwili nazywa te działania "represjami".

W czwartek w Tbilisi jest dużo spokojniej niż w ostatnim czasie. Po proteście, w którym jeszcze w środę uczestniczyły tysiące demonstrantów, nie ma już prawie śladu. Jedynie w okolicach parlamentu, pojawiają się skromniejsze manifestacje, ale gmach otoczony jest przez szczelny kordon policyjnych radiowozów.

Jak informuje wysłannik RMF FM, kilka ulic dalej działają już bazar, a restauracje i kawiarnie serwują gruzińskie specjały. Gdzieniegdzie widać też ulicznych grajków.

Sytuacja może zmienić się w godzinach wieczornych, gdy protestujący zaczną zbierać się w rejonie alei Rustawelego.

Będziemy przychodzić do skutku, czyli do powrotu rządu na proeuropejską ścieżkę - mówią dziennikarzowi RMF FM protestujący, co zwiastuje, że i dziś na ulicach stolicy Gruzji będzie głośno. To już ósmy dzień masowych protestów po tym, gdy rząd ogłosił zawieszenie rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej.

Protesty w Gruzji / David Mdzinarishvili / PAP/EPA

Prezydent Gruzji pochwaliła ukraińskie sankcje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w czwartek dekret zatwierdzający decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony o nałożeniu sankcji na lidera rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Bidzinę Iwaniszwilego, obecnego premiera kraju Iraklego Kobachidzego i 17 innych osób z ekipy rządzącej Gruzją.

Nie możemy stracić nikogo w tym regionie - ani Gruzji, ani Mołdawii, ani Ukrainy. Razem musimy bronić się przed Moskwą - podkreślił Zełenski, ogłaszając restrykcje.

Gruziński premier stwierdził, że Kijów nie podjął decyzji o sankcjach autonomiczne, sugerując, że za działaniami Ukrainy stoją machinacje obecnej administracji Stanów Zjednoczonych, która chce stworzyć przyszłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi "możliwie najtrudniejszą sytuację w regionie".

Sankcje pochwaliła natomiast prezydent Gruzji.

"Nie mogłabym tego lepiej ująć. Dziękuję, Wołodymyrze! Rosja próbuje przejąć kontrolę nad Morzem Czarnym!" - napisała w czwartek Zurabiszwili w serwisie X.