Ranni po wybuchu w Atenach. Eksplodował ładunek ukryty w plecaku

RMF24

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Dwóch funkcjonariuszy policji oraz dwóch cywilów zostało rannych w wyniku eksplozji, do której doszło w jednym z budynków w ateńskiej dzielnicy Kolonos. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Według policyjnych źródeł, funkcjonariusze pojechali z interwencją po tym, jak otrzymali zgłoszenie od mieszkańca oraz zarządcy jednego z budynków w dzielnicy Kolonos. Obaj podejrzewali, że w plecaku pozostawionym przy wejściu do nieruchomości są narkotyki. Policjanci zaczęli przeszukiwać ekwipunek, gdy nagle doszło do wybuchu.

Jak podaje jeden z policjantów, w środku plecaka znajdowały się elementy ładunku wybuchowego. Drugi z funkcjonariuszy przekazał, że bomba mogła zostać zdetonowana zdalnie.

Policja wyklucza akt terrorystyczny

W wyniku wybuchu ucierpiały cztery osoby – dwóch policjantów, zarządca budynku oraz jeden z mieszkańców.

Według wstępnych informacji, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja zaznacza, że nie traktuje tego incydentu jako aktu terrorystycznego. Śledztwo prowadzi wydział zabójstw, który analizuje wszystkie okoliczności zdarzenia.