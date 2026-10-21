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Ranni po wybuchu w Atenach. Eksplodował ładunek ukryty w plecaku

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (18:57)

Dwóch funkcjonariuszy policji oraz dwóch cywilów zostało rannych w wyniku eksplozji, do której doszło w jednym z budynków w ateńskiej dzielnicy Kolonos. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

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Ranni po wybuchu w Atenach. Eksplodował ładunek ukryty w plecaku
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Według policyjnych źródeł, funkcjonariusze pojechali z interwencją po tym, jak otrzymali zgłoszenie od mieszkańca oraz zarządcy jednego z budynków w dzielnicy Kolonos. Obaj podejrzewali, że w plecaku pozostawionym przy wejściu do nieruchomości są narkotyki. Policjanci zaczęli przeszukiwać ekwipunek, gdy nagle doszło do wybuchu. 

Jak podaje jeden z policjantów, w środku plecaka znajdowały się elementy ładunku wybuchowego. Drugi z funkcjonariuszy przekazał, że bomba mogła zostać zdetonowana zdalnie.

Policja wyklucza akt terrorystyczny

W wyniku wybuchu ucierpiały cztery osoby – dwóch policjantów, zarządca budynku oraz jeden z mieszkańców. 

Według wstępnych informacji, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 

Policja zaznacza, że nie traktuje tego incydentu jako aktu terrorystycznego. Śledztwo prowadzi wydział zabójstw, który analizuje wszystkie okoliczności zdarzenia.


Źródło: RMF24
Tagi: eksplozja wybuch Ateny

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