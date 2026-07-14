Rakiety balistyczne i drony uderzyły w Kijów. Atak w dniu ważnych decyzji

RMF24

Kijów znów pod ostrzałem. W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie rakiety balistyczne i drony spadły na ukraińską stolicę, wywołując pożary w kilku punktach miasta. Atak nastąpił po tym, jak w Paryżu ogłoszono wzmocnienie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

W nocy z poniedziałku na wtorek mieszkańcy Kijowa znów musieli schodzić do schronów. Jak poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko, "siły rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Kijów rakietami balistycznymi, które wznieciły pożary w kilku punktach miasta". Tkaczenko dodał, że ukraińska obrona powietrzna odpierała atak, jednak nie wszystkie pociski udało się zneutralizować.

Magazyny i samochody w ogniu

Jednym z celów rosyjskiego ostrzału były magazyny w dzielnicy Hołosiivskyi, położonej niedaleko na południe od centrum Kijowa.

O dramatycznej sytuacji informował również mer Kijowa Witalij Kliczko. Przyznał we wpisie w mediach społecznościowych, że Kijów atakowany jest rakietami balistycznymi i dronami. Dodał, że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu.

Atak w dniu ważnych decyzji

Agencja AFP zwraca uwagę, że rosyjski atak zbiegł się w czasie z ważnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej. Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym „koalicja chętnych” postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi.