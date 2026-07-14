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Rakiety balistyczne i drony uderzyły w Kijów. Atak w dniu ważnych decyzji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 lipca (05:41)

Kijów znów pod ostrzałem. W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie rakiety balistyczne i drony spadły na ukraińską stolicę, wywołując pożary w kilku punktach miasta. Atak nastąpił po tym, jak w Paryżu ogłoszono wzmocnienie pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Rakiety balistyczne i drony uderzyły w Kijów. Atak w dniu ważnych decyzji
Skutki rosyjskiego ataku z 11 lipca, fot. Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA/Abaca/East News /East News
  • W nocy z poniedziałku na wtorek Kijów został zaatakowany przez rosyjskie rakiety balistyczne i drony.
  • Ukraińska obrona powietrzna próbowała odeprzeć atak, jednak nie wszystkie pociski udało się zneutralizować.
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W nocy z poniedziałku na wtorek mieszkańcy Kijowa znów musieli schodzić do schronów. Jak poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko, "siły rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Kijów rakietami balistycznymi, które wznieciły pożary w kilku punktach miasta". Tkaczenko dodał, że ukraińska obrona powietrzna odpierała atak, jednak nie wszystkie pociski udało się zneutralizować.

Magazyny i samochody w ogniu

Jednym z celów rosyjskiego ostrzału były magazyny w dzielnicy Hołosiivskyi, położonej niedaleko na południe od centrum Kijowa. 

O dramatycznej sytuacji informował również mer Kijowa Witalij Kliczko. Przyznał we wpisie w mediach społecznościowych, że Kijów atakowany jest rakietami balistycznymi i dronami. Dodał, że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. 

Atak w dniu ważnych decyzji

Agencja AFP zwraca uwagę, że rosyjski atak zbiegł się w czasie z ważnym wydarzeniem na arenie międzynarodowej. Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym „koalicja chętnych” postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja wojna w Ukrainie

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