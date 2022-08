"Spięcie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w związku z wizytą spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie raczej nie rozejdzie się po kościach" - uważa Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego. Ekspert był gościem Michała Zielińskiego w radiu internetowym RMF24.

Radosław Pyffel

Ekspert podkreśla, że Pekin przy każdej okazji naciska, by respektować zasadę "jednych Chin" i nie uznawać faktycznie niepodległego Tajwanu za osobne państwo. Nancy Pelosi jest formalnie trzecią osobą w amerykańskim państwie, dlatego jej przyjazd na wyspę Chiny traktują jako wyraźną prowokację - wyjaśnia ekspert.

Radosław Pyffel: Chiny nie mogą już nie zareagować na wizytę Pelosi

Gość radia internetowego RMF24 nie wyklucza w związku z tym błyskawicznej eskalacji kryzysu i rozwiązania siłowego.

Sprawa z punktu widzenia Chin Tajwan jest rzeczywiście kwestią bardzo ważną, jeśli chodzi o dumę narodową i w ogóle całą retorykę renesansu odrodzenia narodu chińskiego. To jest oczko w głowie programu Xi Jinpinga - mówi Pyffel.

Dotychczas kontynent nie chciał inwazji na Tajwan - zauważa Pyffel i dodaje: Największym osiągnięciem sztuki wojennej w Chinach jest przejęcie przeciwnika ze wszystkimi jego zasobami, przekonanie go do tego, żeby dołączył i wzmocnił nasze zasoby.

Chiny mogłyby stracić twarz

Zdaniem Radosława Pyffela, Chiny nie mogą już jednak nie zareagować na wizytę, bo straciłyby twarz na arenie międzynarodowej. Na dodatek prezydent Xi Jinping wkrótce ma być ponownie wybrany na przywódcę partii i potrzebuje symbolicznego dowodu rosnącej potęgi państwa.

On będzie starał się teraz o reelekcję jesienią więc musi pokazać, że jest liderem twardym i zdecydowanym i to uprawdopodabnia niestety tę eskalację - mówi gość RMF24.

"Siłowa reakcja Chin jest możliwa"

Według eksperta siłowa reakcja Chin jest wobec tego możliwa. Radosław Pyffel mówi, że należałoby się spodziewać przede wszystkim działań na morzu i to wymierzonych nie tylko w Tajwan, ale też nawet w siły USA w regionie.

Pytanie jest takie, na co zdecydują się wojskowi z kontynentu. Czy to będzie jakiś frontalny atak, czy skończy się na oświadczeniach dyplomatycznych. Jak ten scenariusz eskalacji będzie wyglądał no to być może dowiemy się już w najbliższych godzinach - mówi Radosław Pyffel.