Putin użyje broni atomowej? Komentarz Zełenskiego

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Prezydent Ukrainy w najnowszym podcaście brytyjskiego biznesmena Stevena Bartletta „The Diary of a CEO” odniósł się do obaw związanych z możliwym użyciem przez Rosję broni jądrowej. Zełenski twierdzi, że taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Jego zdaniem, sięgnięcie po broń nuklearną oznaczałoby dla Rosji utratę wszystkich partnerów, w tym nawet Stanów Zjednoczonych i Chin.

„Nie sądzę, by zaryzykowali broń jądrową”

Prezydent Ukrainy podkreślił, że po wszystkich dotychczasowych działaniach Rosji, świat obawia się kolejnych eskalacji. Jednak Zełenski jest przekonany, że Kreml nie zdecyduje się na użycie broni jądrowej.

Zostaliby bez sojuszników, nawet tak ważnych jak Ameryka czy Chiny – ocenił. Dodał, że użycie atomu stworzyłoby niebezpieczny precedens na arenie międzynarodowej.

Trump, Putin i gra o paliwo

W rozmowie Zełenski odniósł się także do roli Donalda Trumpa w ewentualnych rozmowach pokojowych z Rosją. Według ukraińskiego prezydenta, Władimir Putin nie zgodzi się na negocjacje bez presji ze strony amerykańskiego przywódcy. Zełenski podkreślił, że Trump powinien skierować swoją retorykę przeciwko Putinowi, a nie Ukrainie.

W ostatnich tygodniach Trump ostro krytykował Zełenskiego, obwiniając go o wzrost cen paliw na światowych rynkach. Były prezydent USA zarzucał Kijowowi, że amerykańska pomoc nie przyniosła oczekiwanych korzyści, a ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną przyczyniły się do wzrostu cen oleju napędowego.

Kryzys paliwowy i skutki wojny

Od marca Ukraina intensywnie atakuje rosyjskie rafinerie i terminale paliwowe. Według danych ukraińskiego resortu obrony, do września wyłączono z użytku aż 51 procent mocy rafineryjnych Rosji, co wywołało poważny kryzys paliwowy w tym kraju.

Jednocześnie ceny ropy na światowych rynkach zaczęły rosnąć po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Na giełdzie NYMEX baryłka ropy Brent osiągała nawet 100 dolarów – to najwyższy poziom od lipca 2022 roku.

Zełenski: Oskarżenia Trumpa są niesprawiedliwe

Prezydent Ukrainy stanowczo odrzuca zarzuty Trumpa, twierdząc, że są one niesprawiedliwe i wynikają z nieudanych prób zawarcia przez byłego prezydenta USA porozumienia energetycznego z Putinem. Prezydent Trump nie może dojść do porozumienia z Putinem, więc postanowił obarczyć winą mnie – skomentował Zełenski.