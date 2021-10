​Rosja dąży do wykluczenia talibów z listy organizacji terrorystycznych - powiedział rosyjski prezydent Władimir Putin, dzień po rozmowach na wysokim szczeblu między Moskwą a przedstawicielami radykalnej grupy rządzącej Afganistanem. Moskwa wyraziła również niechęć do formalnego uznania afgańskiego rządu, wzywając Kabul do zagwarantowania praw człowieka i zapewnienia większej inkluzywności w gabinecie.

