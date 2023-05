W amerykańskim stanie Utah 70-letni turysta przeżył atak pumy. Mężczyzna miał rany głowy i ramion, ale jego stan określany jest jako "zadowalający".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w czwartek. 70-latek został zaatakowany przez pumę w Spanish Fork Canyon - podaje CBS News.

Zwierzę rzuciło się na turystę i powaliło go na ziemię. 70-latek chwycił kamień i rzucił nim w pumę. Po wszystkim zwierzę uciekło, a mężczyzna wsiadł do swojego samochodu i pojechał do szpitala.

Biuro szeryfa przekazało, że 70-latek miał rany głowy i ramion. Obecnie jest jednak w "zadowalającym stanie".

Scott Root z Utah's Division of Wildlife Resources powiedział, że do ataku doszło w pobliżu parkingu w Spanish Fork Canyon. Wezwał turystów do trzymania się z daleka od tego miejsca.

Jeśli musicie iść w górę kanionu, bądźcie bardzo ostrożni - powiedział ABC News. Podczas wędrówek warto mieć ze sobą pojemnik ze sprayem na niedźwiedzie. Zachęcamy ludzi, aby nie wędrowali samotnie. Lepiej nie spacerować także po zmierzchu. Podczas wędrówek hałasujmy. W ten sposób odstraszymy dzikie zwierzęta - dodał.

Jak dodał, poszukiwania pumy nie przyniosły rezultatu.