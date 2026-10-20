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„Przypominamy o tym wrogowi, żeby wiedział”. Iran grozi atakiem na światowe kable internetowe

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (11:52)

W obliczu przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie Iran wysyła kolejne groźby pod adresem Zachodu. Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hosejn Mohebbi zapowiedział, że podmorskie kable w cieśninie Ormuz mogą stać się celem irańskich działań.

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„Przypominamy o tym wrogowi, żeby wiedział”. Iran grozi atakiem na światowe kable internetowe
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Przez cieśninę Ormuz przebiega siedem głównych kabli, od których zależą wszystkie światowe dane internetowe i komercyjne – powiedział Mohebbi. Przypominamy o tym wrogowi, żeby wiedział – ostrzegł przedstawiciel IRGC.

Cieśnina Ormuz to strategiczny punkt na mapie światowej infrastruktury cyfrowej. Przebiegające tamtędy kable odpowiadają za przesyłanie ogromnych ilości danych, kluczowych dla funkcjonowania internetu i światowego handlu

Groźby wobec infrastruktury cyfrowej powtarzają się w ostatnich tygodniach coraz częściej. 

Jeśli wojna wybuchnie ponownie, liczne podmorskie kable, centra danych i obiekty sztucznej inteligencji w regionie, warte 2 biliony dolarów, znajdą się w naszym zasięgu - ostrzegł na początku października Mohsen Rezaei, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i były dowódca IRGC.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, jednak konflikt przeniósł się na nowe pola – blokady morskie i presję gospodarczą. Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa jedna trzecia światowej ropy naftowej, pozostaje kluczowym punktem zapalnym.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Iranie cieśnina ormuz

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