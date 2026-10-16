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Mieszkaniec Władywostoku przez pięć lat cierpiał z powodu nawracających infekcji i bólu w klatce piersiowej. Dopiero gdy rozwinął się u niego ropień płuca, lekarze odkryli w oskrzelu 43-latka przyczynę problemów zdrowotnych - protezę zębową, która zdążyła wrosnąć w tkanki.

Mieszkaniec Władywostoku, miasta na Dalekim Wschodzie Rosji, przez pięć lat żył z protezą zębową utkwioną w płucach - informuje w piątek rosyjski portal Lenta, powołując się na telegramowy kanał „Mash”.

Z biegiem czasu 43-latek miewał coraz częstsze infekcje i odczuwał ciągły ucisk w klatce piersiowej. Wielokrotnie leczył się na zapalenia oskrzeli i inne stany zapalne, jednak lekarze nie potrafili ustalić przyczyny dolegliwości zdrowotnych.

Co istotne, mężczyzna wiedział, że połknął ciało obce, ale bał się do tego przyznać.

W pewnym momencie zgłosił się jednak do szpitala, gdzie ustalono, że proteza zębowa mocno wrosła w oskrzele i została całkowicie otoczona tkanką. W związku z tym, że kolejne zapalenie płuc przerodziło się w ropień płuca, szybko trafił na oddział.

Finalnie mieszkaniec Władywostoku trafił na stół operacyjny i po godzinie mógł swobodnie zaczerpnąć powietrze - już bez protezy zębowej w płucach.