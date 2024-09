Nie mogę być pewna, który z was zadawał ciosy w ciało Shawna, tylko wy to wiecie. Ale obaj jesteście odpowiedzialni za jego śmierć. To, co zrobiliście, jest przerażające i szokujące. Nie znaliście Shawna, był dla was obcy - powiedziała sędzia.



Wyrok co najmniej ośmiu i pół roku więzienia oznacza, że najwcześniej będą mogli wyjść na wolność po upływie tego czasu. To, czy tak się stanie, zależy od ich zachowania i postępów w resocjalizacji. Obaj tak czy inaczej do końca życia pozostaną na zwolnieniu warunkowym i jeśli złamią jego warunki, wrócą do więzienia.



Trzynastolatkowie, których personaliów sąd nie upublicznił, są najmłodszymi skazanymi w Wielkiej Brytanii za morderstwo od 1993 roku. Dwaj 11-latkowie - Robert Thompson i Jon Venables - zabili wtedy dwuletniego Jamesa Bulgera.