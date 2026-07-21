Przełom na granicy: Liban odzyskuje kontrolę nad terenami zajętymi przez Izrael

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Libańska armia wkroczyła do wioski na południu kraju, przejmując teren dotychczas kontrolowany przez Izrael. To efekt pilotażowego porozumienia z Izraelem, wynegocjowanego z udziałem Stanów Zjednoczonych. Cel jest jeden – ograniczyć wpływy Hezbollahu.

Libańskie siły zbrojne rozpoczęły we wtorek rozmieszczanie swoich sił w wiosce Zawtar al-Garbija na południu kraju, której obrzeża pozostawały dotychczas pod kontrolą armii izraelskiej. Agencja AFP zaznacza, że działania te są realizacją pilotażowego porozumienia z Izraelem, zawartego z udziałem Stanów Zjednoczonych. Jest to test suwerenności libańskich sił zbrojnych w strefach pilotażowych – podkreśla w rozmowie z francuską agencją izraelski urzędnik wojskowy.

Źródło w Tel Awiwie zapowiada, że armia izraelska „dostosuje” dyslokację swoich wojsk, by umożliwić libańskim żołnierzom realizację misji, zapewniając jednocześnie „bezpieczeństwo żołnierzom Sił Obronnych Izraela i zachowując ich prawo do samoobrony oraz neutralizacji zagrożeń”.

Plan przewiduje, że libańska armia przejmie kontrolę nad bronią należącą do Hezbollahu w południowym Libanie. To pierwszy test planu, który – jak liczy rząd w Bejrucie – pozwoli mu odzyskać kontrolę nad pasem ziemi o głębokości około 10 km, gdzie od miesięcy stacjonują siły izraelskie.

Liban niczym Strefa Gazy. Dlaczego Izrael niszczy przygraniczne wioski? "Zachowujemy się tak samo jak w Gazie" - przyznają izraelscy żołnierze w rozmowie z dziennikiem "Haaretz". Odpowiadając na ataki Hezbollahu, izraelskie wojsko prowadzi w południowym Libanie operację lądową, tworząc kolejne…

Hezbollah pod presją. Nowe zadania dla libańskiej armii

Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest zobowiązanie armii libańskiej do usunięcia lub uniemożliwienia powrotu do stref pilotażowych bojownikom Hezbollahu. To właśnie to ugrupowanie przez dekady budowało na południu Libanu swój bastion i sprawowało faktyczną kontrolę nad regionem, wykorzystując go do ataków na Izrael.

W marcu tego roku Hezbollah zaatakował Izrael, wciągając go w konflikt z Iranem. Izrael odpowiedział ofensywą, zajmując przygraniczne tereny, wypierając bojowników i niszcząc infrastrukturę Hezbollahu – w tym tunele, wyrzutnie rakiet i magazyny broni. W wyniku izraelskich ataków na Liban zginęło ponad 4 tys. cywilów, a prawie 12,5 tys. zostało rannych. 1,2 mln osób zostało przesiedlonych.

Wtorkowe przekazanie terytorium to pierwszy krok w realizacji „porozumienia ramowego” z 26 czerwca , które zakłada wycofanie izraelskich wojsk z południowego Libanu, rozbrojenie Hezbollahu oraz działania na rzecz ostatecznego porozumienia pokojowego między oboma krajami.

Historyczne rozmowy i niepewna przyszłość

Liban i Izrael, formalnie pozostające w stanie wojny od niemal 80 lat, prowadzą obecnie bezpośrednie rozmowy przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Liban był jednym z państw arabskich, które zaatakowały Izrael po ogłoszeniu przez niego niepodległości, a w latach 50. wprowadził nawet ustawowy zakaz jakichkolwiek kontaktów z państwem żydowskim.

W momencie, gdy na południu kraju rusza pilotażowa strefa bezpieczeństwa, prezydent Libanu Joseph Aoun przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. To symboliczny zbieg okoliczności, który może mieć wpływ na przyszłość regionu.