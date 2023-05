77 lat więzienia grozi 23-letniemu obywatelowi Wielkiej Brytanii oskarżonemu o hakowanie kont na Twitterze i inne przestępstwa cybernetyczne; włamywał się na konta prezydentów USA i innych znanych osób - poinformował w środę zajmujący się nowoczesnymi technologiami portal The Record.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Joseph James O'Connor, poddany ekstradycji do USA, musi się też liczyć z grzywną w wysokości 794 tys. USD oraz odszkodowaniami dla poszkodowanych - oskarżenie obejmuje bowiem także stalking wobec nieletniego, kradzież kryptowalut i inne przestępstwa cybernetyczne.

Brytyjczyk przyznał się we wtorek w Nowym Jorku do winy za swój udział w hakowaniu kont w lipcu 2020 roku. Miał należeć do grupy przejmującej konta znanych osób, takich jak Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos czy Elon Musk. Przyznał się też do innych zarzucanych mu przestępstw - napisał portal.