​Dean Skurka, szef firmy z Toronto specjalizującej się w obrocie kryptowalutami, został porwany, a następnie uwolniony po wypłaceniu przestępcom miliona dolarów kanadyjskich okupu - podały w czwartek miejscowe media.

Policja w Toronto (zdjęcie ilustracyjne) / CHRISTOPHER KATSAROV LUNA/AFP / East News

Do zdarzenia doszło w środę po południu w centrum Toronto. Publiczny nadawca CBC poinformował, że mężczyzna został zmuszony przez napastników do wejścia do samochodu.

Szef firmy WonderFi, specjalizującej się w obrocie aktywami cyfrowymi, został wypuszczony w jednym z parków w zachodniej części Toronto po tym, jak porywacze otrzymali 1 mln dolarów kanadyjskich okupu - podało CBC, powołując się na informacje ze śledztwa.

Dean Skurka, który w ubiegłym roku przyznał, że posiada znaczące udziały w rynku kryptowalut w Kanadzie, miał zapewnić publicznego nadawcę, że dane klientów i ich środki są bezpieczne.

171 przypadek porwania w celu kradzieży bitcoinów

WonderFi jest spółką notowaną na giełdzie w Toronto. We wtorek firma poinformowała o danych za trzeci kwartał br., wykazując 41 mln dolarów kanadyjskich przychodów za dziewięć miesięcy 2024 r., co oznacza 153-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. - napisano w komunikacie prasowym.

Spółka jest właścicielem lub współwłaścicielem firm zajmujących się handlem kryptowalutami, przekazami w kryptowalutach i depozytami kryptowalut. Na zamknięciu sesji w czwartek za jedną akcję inwestorzy płacili 16 centów; w ciągu minionego roku najwyższy kurs wynosił 34 centy.

CBC cytowało specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem użytkowników i obrotu kryptowalutami, którzy podkreślali, że porwanie szefa WonderFi było co najmniej 171 przypadkiem porwania w celu kradzieży bitcoinów.