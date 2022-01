Katelyn Sutherland z Kentucky przebrała swoją roczną córkę za królową Elżbietę. Dziewczynka w pomysłowym przebraniu na Halloween podbiła serca internautów, a nawet samej królowej Elżbiety, która wysłała do niej oficjalny list.





Najlepszymi przyjaciółmi małej Jalayne Sutherland są dwa pieski corgi: Rascal i Jack. To właśnie one zainspirowały Katelyn do przygotowania dla swojej córeczki stroju brytyjskiej królowej Elżbiety II.

Jalayne uwielbia swoje szczeniaki. Są praktycznie nierozłączni. Chcieliśmy wybrać strój, który zaangażuje całą trójkę. Nie mogliśmy wybrać lepszego sposobu na pokazanie przyjaźni pomiędzy nią i psiakami - mówi Katelyn.

Zdjęcia Jalayne w stroju brytyjskiej królowej pozującej ze swoimi corgi zebrało na Facebooku ponad tysiąc polubień i komentarzy.

Na początku listopada Katelyn wysłała list zaadresowany do królowej Elżbiety. Dołączyła do niego fotografię swojej córki w dwurzędowym, niebieskim płaszczu, pasującym do niego kapeluszu, siwej peruce, perłach i rękawiczkach.

Kiedy Katelyn 27 grudnia odbierała pocztę, nie spodziewała się, że wśród listów znajdzie kopertę zaadresowaną do swojej córki, a co więcej - opatrzoną królewską pieczęcią.

W liście podpisanym przez damę dworu Mary Morrison znalazło się podziękowanie za przesłaną korespondencję i zdjęcie.

"Królowa życzy sobie, abym przesłała podziękowania za twój list i załączoną fotografię. Jej Wysokość uważa, że to miło z twojej strony, że do niej napisałaś. Królowa była zadowolona widząc zdjęcie twojej córki, Jalayne, w jej wspaniałym stroju."

W liście znalazła się też wzmianka o królewskich pieskach corgi.

Katelyn podkreśla, że wysłała list do królowej nie licząc na jakąkolwiek odpowiedź.

Byliśmy szczerze podekscytowani i zaskoczeni. To cos, co będziemy wspominać do końca życia - mówi kobieta.