NATO jest jednym z tematów prekampani wyborczej Trumpa

Kilka dni temu Donald Trump wygłosił opinię, według której już jako prezydent USA, nie zamierza bronić członków NATO, którzy nie płacą na Sojusz. Podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie wymieniając jednak jego nazwiska.

Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: "No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?" Odpowiedziałem: "Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić".

Jego wypowiedź spotkała się z szybką, zdecydowaną krytyką ze strony obecnego prezydenta USA Joe Bidena, demokratycznych polityków oraz zachodnich dygnitarzy.

W trakcie de facto kampanii wyborczej, którą prowadzi już Trump, jednymi z tematów podejmowanych przez byłego prezydenta są NATO oraz pomoc Ukrainie. Trump i jego sojusznicy wielokrotnie przekazywali, że zamierzają przebudować strategię USA co do międzynarodowych sojuszy i umów.