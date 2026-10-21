Próba ataku na bazę RAF. Policja ponownie zatrzymała dwóch mężczyzn

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Brytyjska policja antyterrorystyczna ponownie zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w przygotowaniach do ataku na bazę sił powietrznych RAF Fairford. Śledczy nadal wskazują, że za sprawą może stać irański wywiad.

W sprawie potencjalnego ataku na bazę RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire brytyjska policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 24 i 25 lat. Jeden z nich to obywatel Wielkiej Brytanii, drugi posiada podwójne obywatelstwo brytyjsko-irańskie. Obaj byli już wcześniej przesłuchiwani i zostali wypuszczeni na wolności za kaucją.

Teraz jednak ponownie trafili w ręce funkcjonariuszy. Według oficjalnych informacji mężczyźni są podejrzani o współpracę z zagranicznym wywiadem i przygotowywanie ataku terrorystycznego. Policja antyterrorystyczna (CTP) nie ukrywa, że w sprawę może być zamieszany Iran.

Zanosi się na długie śledztwo

Szef brytyjskiej policji antyterrorystycznej Laurence Taylor podkreślił, że śledztwo jest bardzo delikatne i dotyczy bezpieczeństwa narodowego. Uważamy, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zaangażowania państwa irańskiego – powiedział Taylor w oficjalnym oświadczeniu.

Dodał, że śledztwo może potrwać długo, a opinia publiczna zostanie poinformowana o nowych ustaleniach, gdy tylko będzie to możliwe.

27 września w pobliżu bazy RAF Fairford zatrzymano pięciu Brytyjczyków. W październiku do aresztu trafiły kolejne dwie osoby. Wszystkie zostały zwolnione za kaucją.

Co znaleziono przy podejrzanych?

Policja poinformowała, że w trzech pojazdach, przy których zatrzymano piątkę podejrzanych, nie znaleziono improwizowanych ładunków wybuchowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli jednak pewną ilość benzyny, co może wskazywać na przygotowania do zamachu.

Premier Andy Burnham w wystąpieniu przed Izbą Gmin nie pozostawił wątpliwości. Jest bardzo prawdopodobne, że operacja wymierzona w bazę była koordynowana przez Teheran - przyznał. Iran stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom.