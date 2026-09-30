Incydent przy bazie RAF. Brytyjski premier potwierdza doniesienia mediów

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Brytyjski premier Andy Burnham potwierdził, że istnieją mocne przesłanki wskazujące na udział Iranu w potencjalnym ataku terrorystycznym na bazę RAF Fairford w południowej Anglii. Podejrzani zostali zwolnieni za kaucją. Śledztwo trwa.

W miniony weekend doszło do zatrzymania pięciu mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie aktu terrorystycznego na terenie bazy RAF Fairford. Do interwencji doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policja otrzymała o „grupie zamaskowanych mężczyzn w kapturach” poruszających się w pobliżu bazy, która jest wykorzystywana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na Iran.

Wielka akcja policji w pobliżu bazy RAF Fairford. To rolniczka udaremniła zamach terrorystyczny Pięciu mężczyzn zostało zatrzymanych w pobliżu bazy RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire w Wielkiej Brytanii pod zarzutem planowania zamachu terrorystycznego. W trzech furgonetkach znaleziono materiały, które - według wstępnych ustaleń -…

Premier Andy Burnham w rozmowie z BBC podkreślił, że "są mocne przesłanki wskazujące, iż Iran odegrał rolę w tym, co wydarzyło się w weekend". Dodał również, że śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy z amerykańskimi partnerami.

Wcześniej brytyjskie media – m.in. „The Times”, Sky News i „Daily Telegraph” sugerowały, powołując się na anonimowe źródła w policji, że według śledczych najbardziej prawdopodobna jest hipoteza, iż w organizację ataku zamieszany był Iran.

Podejrzani pod nadzorem, śledztwo trwa

Zatrzymani to trzech 24-latków z londyńskich dzielnic Camden, Westminster i Willesden oraz mężczyźni w wieku 23 i 25 lat z Westminster. Początkowo aresztowano ich w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy o materiałach wybuchowych, jednak szybko pojawiły się zarzuty dotyczące przygotowywania aktu terroru.

Mimo powagi sytuacji, podejrzani zostali wypuszczeni za kaucją, ale – jak zapewnia premier – objęto ich najbardziej rygorystycznymi warunkami zwolnienia.

Policja poinformowała, że w furgonetkach, których prawdopodobnie używali zatrzymani, nie znaleziono materiałów wybuchowych, choć zabezpieczono pewną ilość benzyny. Dochodzenie trwa, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Reakcje międzynarodowe: Trump i Rubio komentują

Sprawa odbiła się szerokim echem także w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump wyraził zdziwienie decyzją o zwolnieniu podejrzanych, podkreślając, że mogli oni doprowadzić do poważnych zniszczeń. Z kolei szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio wprost stwierdził w Fox News, że „w oczywisty sposób” w wydarzenie zamieszany był ktoś z zagranicy.

RAF Fairford – strategiczny punkt na mapie

Baza RAF Fairford jest wykorzystywana przez amerykańskie lotnictwo do operacji przeciwko Iranowi. To właśnie ten strategiczny charakter bazy sprawia, że każda próba ataku budzi niepokój zarówno w Londynie, jak i w Waszyngtonie.

Premier Burnham zapewnił, że sytuacja jest pod pełną kontrolą, a brytyjskie służby działają sprawnie i profesjonalnie. Kontrolujemy sytuację pod każdym możliwym względem – podkreślił szef rządu.