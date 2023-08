1 czerwca Answear.com przejął sklepy Sneakerstudio i PRM. Spółka w ten sposób utworzyła topowe miejsce zakupów dla entuzjastów współczesnego street fashion. W ofercie sklepu znalazły się wyselekcjonowane marki high end sneakers & clothing, co idealnie wpisuje się w potrzeby wielkomiejskich społeczności. Co istotne, platforma internetowa funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale także na rynku ukraińskim, rumuńskim, ponadto uruchomiona została witryna prm.com/eu. Czy Answear podbije zagranicę?

Co wyróżnia sklep PRM.com?

Z początkiem czerwca 2023 roku sklepy Sneakerstudio oraz PRM zmieniły się w PRM.com. Jest to nowy projekt Answear.com, jednego z najszybciej rozwijających się konceptów modowo-lifestylowych. Spółka dokonała także integracji danych, w celu uruchomienia sklepów PRM na własnym silniku e-commerce’owym Answear i przejęła pracowników z pozyskanych brandów. Nowa platforma zakupowa ma przyciągać zarówno dotychczasowych klientów obu sklepów, jak i inne osoby, które są fanami współczesnego ulicznego stylu. Nowy dyrektor marki, Kamil Bajołek, pragnie aby świeżo utworzony sklep internetowy był czymś więcej niż tylko miejscem, w którym robi się zakupy.

Chcemy, aby PRM był czymś więcej niż tylko sklepem - naszym celem jest, aby było to wyjątkowe miejsce nie tylko ze względu na unikalny produkt, ale też działania rezonujące z tkanką miejską w obszarach kultury, muzyki i designu - mówi Dyrektor Marketingu Marki PRM, Jakub Sztyler.

PRM.com na rynku europejskim

Pierwsze sklepy internetowe PRM działają na rynku polskim, ukraińskim i rumuński, co więcej zamówienia można składać na terenie całej Unii Europejskiej, korzystając z witryny prm.com/eu. Zważywszy na fakt, że Answear ma doświadczenie w działalności na obszarze 11 krajów i jest liderem sprzedaży w segmencie sneakers & streetwear na obszarze Europie Środkowo-Wschodniej, proces umiędzynarodowienia marki PRM powinien przebiegać sprawnie. Nie ulega wątpliwości, że nowa transakcja Answear.com tylko wzmocni pozycję spółki. Do końca roku planowane jest uruchomienie kolejnych zagranicznych sklepów online PRM.

PRM.com to miejsce, w którym można znaleźć zarówno kultowe, znane na całym świecie marki, jak i unikalne brandy, które są poszukiwane przez koneserów. Oferta sklepu jest interesująca zwłaszcza dla młodych Europejczyków będących częścią społeczności wielkich miast, pragnących wyrażać się poprzez modę streetwear i streetwear w wersji de luxe. Nieważne, czy chce się kupić topowe damskie sneakersy czy szuka się męskiej bluzy o awangardowym designie - wchodząc na PRM.com, można mieć pewność, że będzie w czym wybierać!



Plany na przyszłość

W ofercie nowego PRM już teraz można znaleźć wiele unikatowych marek i produktów, zarówno od znanych szerszemu gronu brandów, jak i bardziej niszowych, ale pożądanych topowych światowych projektantów (...) Od kilku miesięcy prowadziliśmy intensywne prace nie tylko nad doprowadzeniem transakcji do końca, ale także, nad dalszym rozwojem oferty. Po wprowadzeniu z sukcesem niesamowicie pożądanych produktów A Bathing Ape czy kultowego Drole de Monsieur ze swoim słynnym hasłem "Not from Paris Madame", wkrótce czekają kolejne niespodzianki - komentuje Łukasz Lepczyński, założyciel Snaekerstudio i PRM, Doradca w połączonych strukturach.

Szeroka i atrakcyjna dla różnych odbiorców oferta, płynność operacyjna oraz rozwinięte i świetnie działające zaplecze technologiczno-logistyczne w Answear.com sprawiają, że można optymistycznie patrzeć w niedaleką przyszłość PRM.com na arenie międzynarodowej.