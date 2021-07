Amerykański prezydent oskarżył media społecznościowe o dezinformacje w sprawie szczepień przeciw Covid 19. Obciążył ich nawet odpowiedzialnością za śmierć ludzi, którzy giną z powodu zakażenia koronawirusem.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że media społecznościowe, jak np. Facebook, "zabijają ludzi" zezwalając na dezinformację na temat szczepionek przeciwko Covid 19. Była to kolejna krytyczna uwaga na temat tych mediów.

Oni zabijają ludzi...popatrzcie jedyna pandemia jaką mamy to ta wśród niezaszczepionych - powiedział Biden dziennikarzom w Białym Domu odpowiadając na pytanie dotyczące jego opinii o działalności platform społecznościowych.



Reuter przypomina, że dezinformacja w tych mediach znacznie rozszerzyła się podczas pandemii Covid-19, w tym na Facebooku, Twitterze i należącego do YouTube Alphabet Inc. Kongresmeni i naukowcy od dawna oskarżają Facebooka o uchylanie się od kontrolowania szkodliwych treści.



Facebook broni się wskazując, że wprowadził zasady mające zwalczać fałszywe opinie o Covid-19 i szczepionkach oraz, że dostarcza "wiarygodnych informacji" na te tematy.



Nie będziemy przejmować się oskarżeniami, które nie są poparte faktami. A fakty są takie, że ponad 2 miliardy ludzi czytało na Facebooku wiarygodne informacje o Covid-19 i szczepionkach. Facebook pomaga ratować życie. Kropka - powiedział rzecznik firmy Kavin McAllister.

Dodał, że "ponad 3,3 mln Amerykanów korzystało z opracowanej przez Facebooka wyszukiwarki szczepionek" pozwalającej ustalić gdzie i jak się zaszczepić.



Twitter i YouTube nie odpowiedziały na prośby o ustosunkowanie się do wypowiedzi prezydenta.