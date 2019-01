​Prezydent Meksyku ocenił, że forsowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych projekt budowy muru na granicy z Meksykiem to wewnętrzna sprawa USA. W ten sposób Andres Manual Lopez Obrador odniósł się do wygłoszonego przez Donalda Trumpa orędzia do narodu. Jego zdaniem orędzie to jedynie element amerykańskiej "polityki wyborczej".

