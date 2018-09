​Papież Franciszek w specjalnym orędziu do narodów Litwy, Łotwy i Estonii powiedział, że jego rozpoczynająca się w sobotę wizyta w tych krajach zbiega się ze stuleciem odzyskania przez nie niepodległości i będzie hołdem dla tych, którzy się do niej przyczynili. W opublikowanym w czwartek w Watykanie orędziu wideo papież podkreślił: "Drodzy przyjaciele, przed moją wizytą w państwach bałtyckich, na Litwie, Łotwie i w Estonii, pragnę wystosować serdeczne słowa pozdrowień do was wszystkich, którzy mieszkacie na tych ziemiach".

