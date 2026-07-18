Pożar w magazynie paliw pod Moskwą i uderzenie w statki w pobliżu Krymu. Ukraina atakuje

RMF24

Ukraińskie bezzałogowce przeprowadziły serię uderzeń w rosyjskie cele. Trafiony został magazyn paliw w obwodzie moskiewskim, co spowodowało duży pożar. Ukraina zaatakowała także jednostki pływające w pobliżu okupowanego Krymu.

W sobotę ukraiński sztab generalny poinformował o udanym ataku dronów na magazyn paliw w obwodzie moskiewskim. Według komunikatu na terenie obiektu doszło do pożaru. Baza ta była wykorzystywana do gromadzenia i dostaw paliw, również dla jednostek wojskowych armii rosyjskiej.

Ataki na rosyjskie jednostki na Morzu Czarnym i Azowskim

To nie jedyne działania ukraińskich sił. Drony zaatakowały także dwa rosyjskie tankowce, holownik oraz dwie inne jednostki pływające na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym, w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu. W rejonie miasta Kercz trafiony został okręt patrolowy typu Swietliak, należący prawdopodobnie do rosyjskiej straży przybrzeżnej FSB. To już druga jednostka tego typu zniszczona przez ukraińskie drony w ciągu ostatnich kilku dni.

Wcześniej tego samego dnia gubernator obwodu tambowskiego w Rosji Jewgienij Pierwyszow poinformował o tragicznym bilansie nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk. W wyniku ataku zginęło co najmniej siedem osób, a 25 zostało rannych.