Norweski koncern chemiczny i producent nawozów Yara zaprezentował mediom pierwszy na świecie elektryczny, autonomiczny statek handlowy. "Yara Birkeland" ma 80 metrów długości i będzie pływać na odcinku około 14 km z portu Porsgrunn do Brevik na południu Norwegii - relacjonowała Agencja Reutera.

Oto pierwszy na świecie, elektryczny, autonomiczny statek handlowy. MV Yara Birkeland ma 80 metrów. / TORSTEIN BOE / PAP/EPA

Jednostka przyczyni się do redukcji 1000 ton dwutlenku węgla rocznie, co odpowiada 40 tys. podróży pojazdu zasilanego dieslem na lądzie.



Oczywiście nie obyło się bez komplikacji, jednak teraz jeszcze przyjemniej jest stać tutaj dzisiaj, widząc ten statek i to, że udało nam się go zbudować - powiedział Svein Tore Holsether, szef koncernu Yara.



Premier Norwegii Jonas Gahr Store zwiedził statek. / Torstein Boe / POOL / PAP/EPA

Dwa kursy tygodniowo

Początkowo statek będzie robił dwa kursy tygodniowo. Podczas jednego rejsu będzie mógł zabrać na swój pokład 120 sześciometrowych kontenerów z nawozem.

Baterie zasilające jednostkę o mocy około 7 megawatogodzin to ekwiwalent (równowartość) mocy 100 samochodów Tesla - mówił odpowiedzialny za projekt statku Jostein Braaten.



Jak zauważa agencja AFP, sektor morski odpowiada za prawie 3 proc. światowej emisji gazów. Branża do 2030 planuje obniżenie obecnej emisji o 40 proc, a do 2050 o połowę - przekazał kanał informacyjny France 24.